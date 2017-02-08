Среда, 8 февраля 2017 18+

Комментарии:

Экс-директор БУ ХМАО «Светлана» Олег Яковлев брал взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 8 февраля 2017, 8:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

светлана

В Ханты-Мансийске в отношении Олега Яковлева, экс-директора БУ ХМАО «Светлана», возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в общей сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку в  сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении осуществляется сотрудниками УМВД России по ХМАО.

Стоит отметить, что БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» в эти годы находился под «опекой» экс-начальника Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району Ольги Нестеровой.

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

305
Просмотры:
5
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Махнина:
    8 февраля 2017 в 10:07

    Теперь дело за «Уютом», надо бы их проверить. Пустоварова Люба оборзела, стариков своих забыла, Разъезжает по морям и океанам. И к вам Уют»! идет Проверка большая. УСЗН Белкову проверить, пожалуйста Правительство слышите?

    Ответить
  2. местный:
    8 февраля 2017 в 10:59

    Когда удода савельевских привлекут к уголовке??? смотреть http://www.ugrapro.ru/2016/03/11/molniya-direktor-uyuta-savelevskih-proslavil-yugru-na-mezhdunarodnom-urovne/

    Ответить
  3. Ремарка:
    8 февраля 2017 в 11:46

    ЦИТАТА ** Стоит отметить, что БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» в эти годы находился под «опекой» экс-начальника Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району Ольги Нестеровой ** — Нестерова О. тоже под уголовкой или как ??? ОБИРАТЬ СТАРИКОВ, ИНВАЛИДОВ — ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО !!! Это как КРЫСЫ — у своих воровать!!!

    Ответить
    • местный:
      8 февраля 2017 в 11:58

      Все правильно написано: под опекой Нестеровой. Я сам в те годы работал в соцучреждении, и нестерова всегда опекала яковлева, всегда он был образцовым со слов нестеровой директором, а сами по тихому сливали бабки, и не только в светлане, это было и в уюте(шапша)….но сколько веревочке не виться, конец будет. вот тайное и становится явным!

      Ответить
  4. бюджетник:
    8 февраля 2017 в 13:25

    Нестерова с уваровой крышивали не только яковлева, но и других себе угодных: савельевских, белых

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Бессрочной бесплатной приватизации жилья быть! Госдума приняла поправки

Опубликовано 8 февраля 2017, 13:48

Сегодня, 8 января, депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная ... Читать полностью >>

До Чемпионата мира по биатлону остался один день. Расписание гонок

Опубликовано 8 февраля 2017, 13:10

Завтра, 9 февраля,  в австрийском Хохфильцине стартует Чемпионат Мира по биатлону, который пройдет  с 9 февраля по 19 февраля. Напомним, что в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира выступят и югорские биатлонисты Алексей Волков ... Читать полностью >>

Пять учреждений Югры получат поддержку депутата окружной Думы Алексея Андреева на общую сумму более двух миллионов рублей

Опубликовано 8 февраля 2017, 12:01

Согласно перечню наказов избирателей на I квартал 2017 года, более двух миллионов рублей из депутатского фонда окружного парламентария Алексея Андреева будут распределены между пятью муниципальными учреждениями избирательного округа №16. Финансирование наказов избирателей осуществляется из окружного бюджета ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO