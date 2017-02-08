Экс-директор БУ ХМАО «Светлана» Олег Яковлев брал взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело

В Ханты-Мансийске в отношении Олега Яковлева, экс-директора БУ ХМАО «Светлана», возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в общей сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку в сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении осуществляется сотрудниками УМВД России по ХМАО.

Стоит отметить, что БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» в эти годы находился под «опекой» экс-начальника Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району Ольги Нестеровой.