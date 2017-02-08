Экс-директор БУ ХМАО «Светлана» Олег Яковлев брал взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 8 февраля 2017, 8:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске в отношении Олега Яковлева, экс-директора БУ ХМАО «Светлана», возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в общей сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в период с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку в сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении осуществляется сотрудниками УМВД России по ХМАО.
Стоит отметить, что БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» в эти годы находился под «опекой» экс-начальника Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району Ольги Нестеровой.
Теперь дело за «Уютом», надо бы их проверить. Пустоварова Люба оборзела, стариков своих забыла, Разъезжает по морям и океанам. И к вам Уют»! идет Проверка большая. УСЗН Белкову проверить, пожалуйста Правительство слышите?
Когда удода савельевских привлекут к уголовке??? смотреть http://www.ugrapro.ru/2016/03/11/molniya-direktor-uyuta-savelevskih-proslavil-yugru-na-mezhdunarodnom-urovne/
ЦИТАТА ** Стоит отметить, что БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» в эти годы находился под «опекой» экс-начальника Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району Ольги Нестеровой ** — Нестерова О. тоже под уголовкой или как ??? ОБИРАТЬ СТАРИКОВ, ИНВАЛИДОВ — ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО !!! Это как КРЫСЫ — у своих воровать!!!
Все правильно написано: под опекой Нестеровой. Я сам в те годы работал в соцучреждении, и нестерова всегда опекала яковлева, всегда он был образцовым со слов нестеровой директором, а сами по тихому сливали бабки, и не только в светлане, это было и в уюте(шапша)….но сколько веревочке не виться, конец будет. вот тайное и становится явным!
Нестерова с уваровой крышивали не только яковлева, но и других себе угодных: савельевских, белых