Лыжный «забег» в Югре перенесен из-за морозов

Старт «Лыжни России-2017» в Югре перенесен в связи с низкой температурой воздуха, сообщает пресс-служба автономного учреждения «ЮграМегаСпорт».

«Сообщаем вам, что в связи с ожидаемой низкой температурой воздуха XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится с 11 февраля на 26 февраля. Место и время проведения соревнований остаются без изменений», — сообщается на сайте ведомства.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко столицы Югры должен был состояться 11 февраля. На случай низких температур, организаторы мероприятия подстраховались и предварительно сообщили, что если столбик термометра опустится слишком низко, то гонка будет перенесена.