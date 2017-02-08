Лыжный «забег» в Югре перенесен из-за морозов
Опубликовано: 8 февраля 2017, 11:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Старт «Лыжни России-2017» в Югре перенесен в связи с низкой температурой воздуха, сообщает пресс-служба автономного учреждения «ЮграМегаСпорт».
«Сообщаем вам, что в связи с ожидаемой низкой температурой воздуха XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится с 11 февраля на 26 февраля. Место и время проведения соревнований остаются без изменений», — сообщается на сайте ведомства.
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко столицы Югры должен был состояться 11 февраля. На случай низких температур, организаторы мероприятия подстраховались и предварительно сообщили, что если столбик термометра опустится слишком низко, то гонка будет перенесена.
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Лыжня России, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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