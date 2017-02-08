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Лидер коммунистов Югры Савинцев: Февральская революция в России была буржуазной и кровавой

Опубликовано: 8 февраля 2017, 10:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

В феврале 2017 года исполняется 100 лет февральской революции в России. В связи с этим первый секретарь КПРФ Югры Алексей Савинцев поделился с  корреспондентом «ЮграPRO» своим видением этого великого исторического события.

«Февральская революция — это была буржуазная революция. Она была кровавой. Лично мы, коммунисты,  будем отмечать бескровную Октябрьскую революцию…»

В разговоре с первым секретарем КПРФ ХМАО нам также удалось затронуть тему бюджета региона на 2017 год и отчет Губернатора Югры Натальи Комаровой за минувший год.

«… Мы понимали, что доллар будет не 40 рублей, а больше… Нам было необходимо включить и образование, и здравоохранение, и рабочие места…»

А ответ на волнующий многих югорчан вопрос  «Сможет ли правительство округа улучшить жизнь людей» вовсе не воодушевил.

«Я — пессимист в этом вопросе. Я думаю, что, наверное, все-таки нам будет очень тяжело жить…»

Кроме того, лидер коммунистов поделился с ИА «ЮграPRO» своей точкой зрения на резонансное избрание президента США Трампа.

«Трамп – гигант экономики. Я не думаю, что что-то измениться в лучшую сторону в отношении трудящихся…»

Подробнее — в видеопроекте «5 вопросов ЮграPRO»

 

Для справки

Краткая история Февральской революции

21 февраля 1917 года начались хлебные бунты в Петрограде. Толпы людей громили хлебные магазины. Уже 23 февраля началась всеобщая забастовка рабочих Петрограда. Массовые демонстрации с лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!»

К 24 февраля бастовали уже более 200 тысяч рабочих 214 предприятий, а также студенты. События развивались стремительно и 25 февраля к бунту примкнули еще около 100 тысяч человек. К рабочим присоединились служащие и ремесленники, а войска отказались разгонять митингующий народ. На следующий день беспорядки продолжились, а полиция оказалась неспособна восстановить спокойствие.

Николай II, в свою очередь, перенес начало заседаний Государственной думы с 26 февраля на 1 апреля, что было воспринято как её роспуск.

27 февраля случилось вооруженное восстание. Запасные батальоны Волынского, Литовского, Преображенского отказались подчиняться командирам и присоединились к народу. Во второй половине дня восстали Семёновский полк, Измайловский полк, запасный автобронедивизион. Были заняты Кронверкский арсенал, Арсенал, Главпочтамт, телеграф, вокзалы, мосты. Тогда Государственная дума назначила Временный комитет «для водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и лицами». Ночью 28 февраля Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки.

28 февраля восстали 180-й пехотный полк, Финляндский полк, матросы 2-го Балтийского флотского экипажа и крейсера «Аврора». Восставший народ занял все вокзалы Петрограда,

1 марта — Восстали Кронштадт, Москва. Приближенные царя предлагали ему то введение в Петроград верных частей армии, то создание так называемого «ответственного министерства» — правительства, подчиняющегося Думе, что означало превращения Императора в «английскую королеву».

2 марта, ночью, Николай II все же подписал манифест о даровании ответственного министерства, но было уже поздно. Общественность требовала отречения.

В тот же день царь принял решение отречься от престола в пользу своего наследника, цесаревича Алексея при регентстве младшего родного брата великого князя Михаила Александровича. В течение дня царь принял решение отречься также и за наследника.

4 марта газеты пестрили публикациями Манифеста об отречении Николая II и Манифеста об отречении Михаила Александровича.

Одним из последствий февральской революции явилась Октябрьская революция под лозунгом «Вся власть Советам!».

Рубрики: 5 вопросов ЮграPRO, Политика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Мирослава:
    8 февраля 2017 в 10:17

    Спасибо вам Алексей Савинцев за информацию, и особо хочется поблагодарить «Юграпро», за то, что дают такую информацию.Пусть народ вспомнит, как это было тяжело. И таких людей осталось мало,оставшихся живым.

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  2. МЕСТНый:
    8 февраля 2017 в 14:31

    Ерунда какая то…
    Коммунисты проголосовали за бюджет, значит «слились» под Единую Россию и их губернатора Комарову!

    Вот это надо понимать и помнить!!!

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  3. беспартийный:
    8 февраля 2017 в 22:34

    Вот эти з…ы и продали Страну!

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