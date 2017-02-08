До Чемпионата мира по биатлону остался один день. Расписание гонок

Завтра, 9 февраля, в австрийском Хохфильцине стартует Чемпионат Мира по биатлону, который пройдет с 9 февраля по 19 февраля.

Напомним, что в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира выступят и югорские биатлонисты Алексей Волков и Светлана Слепцова.

ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок.

9 февраля

16:45 — смешанная эстафета

10 февраля

16:45 — спринт, женщины

11 февраля

16:45 — спринт, мужчины

12 февраля

12:30 — гонка преследования, мужчины

16:45 — гонка преследования, женщины

15 февраля

16:30 — индивидуальная гонка, женщины

16 февраля

16:30 — индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля

16:45 — эстафета, женщины

18 февраля

16:45 — эстафета, мужчины

19 февраля

13:30 — масс-старт, женщины