До Чемпионата мира по биатлону остался один день. Расписание гонок
Опубликовано: 8 февраля 2017, 13:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Завтра, 9 февраля, в австрийском Хохфильцине стартует Чемпионат Мира по биатлону, который пройдет с 9 февраля по 19 февраля.
Напомним, что в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира выступят и югорские биатлонисты Алексей Волков и Светлана Слепцова.
ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок.
9 февраля
16:45 — смешанная эстафета
10 февраля
16:45 — спринт, женщины
11 февраля
16:45 — спринт, мужчины
12 февраля
12:30 — гонка преследования, мужчины
16:45 — гонка преследования, женщины
15 февраля
16:30 — индивидуальная гонка, женщины
16 февраля
16:30 — индивидуальная гонка, мужчины
17 февраля
16:45 — эстафета, женщины
18 февраля
16:45 — эстафета, мужчины
19 февраля
13:30 — масс-старт, женщины
Рубрики: Города, Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Александр Логинов (Саратов), Алексей Волков (Югра), Антон Бабиков (Башкортостан), Антон Шипулин (Екатеринбург), Дарья Виролайнен (Москва), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Евгений Гараничев (Тюмень), Екатерина Глазырина (Свердловская область), Ирина Старых(Курган)., Максим Цветков (Москав-Вологодская область), Матвей Елисеев (Москва), новости ХМАО, Новости Югры, Ольга Подчуфарова (Москва), Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), ХМАО, ЧМ-2017. Хохфильцен (Австрия), Югра.
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