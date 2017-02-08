Бессрочной бесплатной приватизации жилья быть! Госдума приняла поправки

Сегодня, 8 января, депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта 2017 года.

Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.