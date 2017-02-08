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Хоккеисты «Мамонтов Югры» и ДЮСШ «Югра» сыграют за сборные России

Опубликовано: 8 февраля 2017, 12:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Завтра в Швеции сборная России U18 проведет первый матч в рамках Турнира пяти наций. В составе российской сборной сыграют три игрока «Мамонтов Югры»: нападающие Павел Шэн, Кирилл Попов и защитник Данила Галенюк.

Отметим, что впервые в истории ханты-мансийской «молодежки» сразу три хоккеиста команды примут участие в международных соревнованиях за российскую сборную! Соперниками россиян на Турнире пяти наций станут сборные Швеции, США, Финляндии и Чехии.

С 9 по 11 февраля в Великом Новгороде на Турнире четырех наций в составе юниорской сборной U16 сыграет нападающий команды «Югра-ЮКИОР» 2000 г.р. Данил Башкиров. Россияне в рамках турнира проведут три матча cо сборными Финляндии, Чехии и Швеции.

С 11 по 17 февраля в Турции пройдет 23-й юношеский олимпийский зимний фестиваль. В турнире примет участие сборная России U16, которая проводит сбор на базе УТЦ «Новогорск». В расширенный состав команды было вызвано 23 игрока, в том числе и защитник команды «Югра-ЮКИОР» 2001 г.р. Михаил Стихановский.

Напомним, что завтра олимпийская сборная России стартует в Кубке Словакии. За сборную сыграют хоккеисты «Югры»: нападающий Павел Варфоломеев и вратарь Александр Шарыченков.

Рубрики: Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , .


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