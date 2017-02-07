Югорчане отказываются платить налоги, у многих арестовывают имущество

Прокуроры Югры выявили свыше 350 нарушений в сфере законодательства о налогах и сборах.

В округе прокуроры постоянно отслеживают соблюдение налогового законодательства.

Отметим, в 2016 году прокурорами санкционировано 116 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщиков на сумму более 217 млн рублей. Однако, по результатам принятых мер должниками погашено лишь 80 млн рублей.

Кроме того, по вступившим в законную силу приговорам судов и возбужденным уголовным делам прокурорами предъявлено к виновным лицам 41 исковое заявление о взыскании причиненного государству налоговыми преступлениями ущерба на сумму почти 390 млн рублей. По результатам в бюджет России возмещено только 45 млн рублей.

Всего в прошедшем году прокурорами в сфере законодательства о налогах и сборах выявлено 355 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 26 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц, принесено 92 протеста, предостережено о недопустимости нарушений закона 5 лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.