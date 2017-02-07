Взрастили изверга. На воспитанника спецшколы в ХМАО возбуждены новые уголовные дела

В Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего воспитанника КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2». Как сообщалось ранее, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего воспитанника школы и вымогательстве у него денег.

Ранее корреспонденты «ЮграPRO» уже сообщали о жестоком издевательстве над детьми.

В ходе расследования следователи нашли новые факты преступной деятельности обвиняемого. Оказывается, он избивал еще одного подростка, а также дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги.

Теперь возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичным статьям.

Помимо этого, обвиняемого подозревают в изнасилования одной из воспитанниц учреждения.

Стоит сказать, сейчас уголовные дела соединены в одном производстве.

Теперь остальным воспитанникам не грозит давление со стороны несовершеннолетнего изверга, так как по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.