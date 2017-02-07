В Югре на трассе 5 человек чуть не замерзли в сломавшемся автомобиле
Опубликовано: 7 февраля 2017, 9:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Мобильный поисково-спасательный отряд сообщил о спасательной операции, произошедшей накануне под Ханты-Мансийском.
«На 89 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань произошла поломка автомобиля Renault Sandero, требуется эвакуация водителя и пассажиров» — такое сообщение поступило дежурной смене спасателей «Центроспас-Югории» в Ханты-Мансийске.
Оказалось, заложниками сломанного автомобиля и мороза стали сразу пять человек, в том числе несовершеннолетний 2004 года рождения. Спасатели подоспели вовремя, они эвакуировали людей в окружной центр ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: «Центроспас-Югория», новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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1998 г.р. несовершеннолетний???? Калькулятор есть в телефоне?
Уважаемый читатель, спасибо за внимание к нашим материалам. Ошибка исправлена.
да уж, сами то считать умеете? или 12-13 лет — это уже совершеннолетний???? указан несовершеннолетний 2004 год рождения!