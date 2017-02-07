В Югре на трассе 5 человек чуть не замерзли в сломавшемся автомобиле

Сегодня в день празднования 50-летнего юбилея авиакомпании «ЮТэйр» самолет «Боинг-737» этой компании, вылетающий в Москву сломался на взлетно-посадочной полосе Ханты-Мансийского аэропорта. Это знаковое событие произошло в столице Югры — в регионе, который владеет почти 50 процентами ... Читать полностью >>