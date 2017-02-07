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Комментарии:

В Югре на трассе 5 человек чуть не замерзли в сломавшемся автомобиле

Опубликовано: 7 февраля 2017, 9:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Мобильный поисково-спасательный отряд сообщил о спасательной операции, произошедшей накануне под Ханты-Мансийском.

«На 89 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань произошла поломка автомобиля Renault Sandero, требуется эвакуация водителя и пассажиров» — такое сообщение поступило дежурной смене спасателей «Центроспас-Югории» в Ханты-Мансийске.

Оказалось, заложниками сломанного автомобиля и мороза стали сразу пять человек, в том числе несовершеннолетний 2004 года рождения. Спасатели подоспели вовремя, они эвакуировали людей в окружной центр ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    7 февраля 2017 в 10:55

    1998 г.р. несовершеннолетний???? Калькулятор есть в телефоне?

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    • Служба новостей "ЮграPRO":
      7 февраля 2017 в 11:06

      Уважаемый читатель, спасибо за внимание к нашим материалам. Ошибка исправлена.

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    • ???:
      7 февраля 2017 в 12:06

      да уж, сами то считать умеете? или 12-13 лет — это уже совершеннолетний???? указан несовершеннолетний 2004 год рождения!

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