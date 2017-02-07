В ХМАО столкнулись 2 внедорожника, пострадавшие госпитализированы

Накануне утром в Нефтеюганске на ул.Транспортная водитель «Тойоты Раф4» не справился с управлением и выскочил на встречку, где произошло столкновение с «УАЗом». В результате ДТП в больницу доставлены водитель «Тойоты» и пассажир «УАЗа».

За прошедшие сутки в округе было зарегистрировано две дорожные аварии, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.