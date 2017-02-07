В ХМАО столкнулись 2 внедорожника, пострадавшие госпитализированы
Опубликовано: 7 февраля 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне утром в Нефтеюганске на ул.Транспортная водитель «Тойоты Раф4» не справился с управлением и выскочил на встречку, где произошло столкновение с «УАЗом». В результате ДТП в больницу доставлены водитель «Тойоты» и пассажир «УАЗа».
За прошедшие сутки в округе было зарегистрировано две дорожные аварии, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 7 февраля 2017, 18:38
Сегодня в день празднования 50-летнего юбилея авиакомпании «ЮТэйр» самолет «Боинг-737» этой компании, вылетающий в Москву сломался на взлетно-посадочной полосе Ханты-Мансийского аэропорта. Это знаковое событие произошло в столице Югры — в регионе, который владеет почти 50 процентами ... Читать полностью >>
Опубликовано 7 февраля 2017, 15:48
Придется уровень жизни для КМНС в Югре поднимать или давать квартиры посмертно, как орден или медаль... Читать полностью >>
Опубликовано 7 февраля 2017, 15:37
Окружной суд ХМАО отказал региональному отделению ЛДПР в удовлетворении иска к избирательной комиссии округа об отмене результатов выборов в окружную Думу по Нефтеюганскому округу. Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 7 февраля суд автономного округа рассмотрит административный иск, ... Читать полностью >>