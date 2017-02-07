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Правосудие свершилось: суд ХМАО отказал региональному отделению ЛДПР в удовлетворении иска

Опубликовано: 7 февраля 2017, 15:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

лдпр

Окружной суд ХМАО отказал региональному отделению ЛДПР в удовлетворении иска к избирательной комиссии округа об отмене результатов выборов в окружную Думу по Нефтеюганскому округу.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 7 февраля суд автономного округа рассмотрит административный иск, инициированный региональным отделением Политической партии ЛДПР, об отмене результатов выборов депутатов Думы Югры шестого созыва.

Сегодня, 7 февраля. состоялся суд по иску югорских либерал-демократов, оспаривавших результаты выборов депутатов окружной думы, сообщает пресс-служба окружного суда.

Поясняется, что в иске региональному отделению ЛДПР в Югре отказано, мотив такого решения выяснится через несколько дней, когда опубликуют мотивационную часть решения суда.

Напомним, избирательное объединение Ханты-Мансийского регионального отделения Политической партии ЛДПР обратилось в суд с административным исковым заявлением об отмене Постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 21 сентября 2016 года № 1302 «О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу» и Приложения к данному постановлению в части Нефтеюганской региональной группы № 7,в котором  требует признать результаты выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7 недействительными.

 

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Обьективный:
    7 февраля 2017 в 16:23

    Ну ещё бы!

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