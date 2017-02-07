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Почему отменили карантин?! В Югре госпитализировано 316 человек – выше уровня прошлой недели

Опубликовано: 7 февраля 2017, 10:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Роспотребнадзор сообщает о жуткой эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре на 06.02.2017 год.

Стало известно, что за неделю, с 30 января по 5 февраля, в нашем регионе было зарегистрировано 20 137 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости среди совокупного населения составил 121,13 на 10 тыс. населения. Кстати сказать, этот показатель на 50,48% выше эпидемического порога.

Стоит заметить, превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах. А диагноз грипп установлен 220 больным. Кроме того, в лечебно – профилактические организации Югры госпитализированы 316 человек, что на 22% выше уровня предыдущей недели.

За 5 неделю 2016 года было зарегистрировано 25601 обращений в медицинские учреждения с признаками респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 156,81 на 100 тыс. населения и превысил эпидемический порог на 62,83%.

На сегодняшний день наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Кондинском районе, в г. Урай, в г. Когалым, а также в Ханты-Мансийском районе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры.

Однако, как в ИА «ЮграPRO» сообщили накануне, «Карантин в окружном центре ХМАО не продлили. 7 февраля школьники вернулись за парты». Об этом, несмотря на тяжелую ситуацию с заболеваемостью в округе, рассказали корреспонденту в Роспотребнадзоре.

«По городу Ханты-Мансийску карантин завершен»

Напомним, учебный процесс в школах окружного центра ХМАО был приостановлен еще 24 января. Тогда на заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации Ханты-Мансийска под руководством заместителя главы города Ирины Черкуновой было принято решение о приостановлении процесса очной формы обучения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города с 24 января по 30 января включительно.

Затем, занятия во всех школах города остановили еще на неделю, до 6 февраля. Подобная мера была принята в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми распираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в муниципалитете.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости в регионе, был введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также посещение больных в стационарах.

Да, действительно сейчас заболеваемость по некоторым показателям идет на спад.

«Показатель заболеваемости среди совокупного населения составил 121,13 на 10 тыс. населения, что на 50,48% выше эпидемического порога и на 10,95% ниже показателя прошлой недели», отмечается в сообщении ведомства.

Однако, некоторые цифры все же говорят об обратном.

«Диагноз грипп установлен 220 больным. Госпитализированы в лечебно – профилактические организации округа 316 человек, что на 22% выше уровня предыдущей недели»

В этой ситуации хочется надеяться, что возобновление занятий никоим образом вновь не приведет к росту числа заболевших.

Рубрики: Когалым, Кондинский район, Общество, Урай, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , .


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