ООН едет в Югру. А все ли так хорошо у аборигенов, как преподносится на мировой арене?

Заседание экспертного сообщества организации объединенных наций по правам коренных народов впервые пройдет в России — в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте регионального правительства. Будут ли услышаны экспертами ООН представители КМНС, не входящие в число приближенных к правительственным структурам Югры, остается загадкой. Ведь ситуация с аборигенами в ХМАО не так радужна, как об этом говорят чиновники.

Мероприятие под эгидой ООН пройдет с 17 по 21 марта 2017 года. Отмечается, что сессии экспертного сообщества ООН по правам коренных народов до этого проводились исключительно в Женеве.

Елена Шумакова, директор окружного Департамента общественных и внешних связей сообщает, что опыт ХМАО по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для изучения и дальнейшего «тиражирования» в мире.

Стоит отметить, что начало сотрудничества ХМАО с сообществом ООН по правам коренных народов было заложено общественной организацией «Спасение Югры» при поддержке заместителя губернатора автономного округа Геннадия Бухтина.

Напомним, что в мае прошлого года, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходила 15-я сессия Постоянного форума Организации Объединённых Наций по вопросам коренных народов, в работе которого от Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин, директор Департамента внутренней политики Александр Скурихин, президент общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов, представители коренных малочисленных народов Севера, ведущие традиционное хозяйствование на территории Югры.

Несомненно, в последнее время в Югре наметились положительные тенденции в сфере развития коренных малочисленных народов. Особо стоит отметить большой вклад общественной организации «Спасение Югры» в проведение целого ряда значимых мероприятий:

- принята Концепция устойчивого развития КМНС Югры на период 2011-2025 гг.;

- создан Совет представителей КМНС Югры при Правительстве Югры;

- создан Совет представителей КМНС, образованных при главах в 9-ти муниципальных образований в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

- проведено зонирование территорий традиционного природопользования;

- на законодательном уровне утверждена концепция этнического туризма в Югре, закреплены святые места поклонения КМНС Югры, утвержден День коренных народов в Югре и Вороний день.

Кроме того, заслуга Правительства Югры в том, что представители КМНС вошли в состав законодательной и представительной власти региона, перечислим самые значимые.

По итогам сентябрьских выборов 2016 года вручен мандат депутата Государственной Думы представителю народа манси Татьяне Гоголевой (по партийным спискам); мандат депутата окружной Думы представителю народа ханты Александру Новьюхову (по партийным спискам); избран в окружную Думу под эгидой «Единая Россия» в рамках проекта «Команда Югры» представитель народа манси Руслан Проводников и представитель народа ханты Еремей Айпин. Назначен на пост омбудсмена по защите прав предпринимателей Николай Евлахов (манси). Создан отдел по вопросам КМНС при Депполитики Югры; на должность начальника отдела КМНС в Депполитики назначен Деомид Гришкин (манси).

Тем не менее, не все так гладко в Югре, как это преподносится мировому сообществу с высоких трибун.

Бурное развитие коренной народ Югры ханты и манси получил в начале 90-х годов прошлого века. Правительство тогда предприняло шаги, которые должны были обеспечить им «светлое будущее», но то ли по злому року, то ли по чьему-то велению все закончилось «темным прошлым».

Многим, наверное известна история с Чековым Инвестиционным Фондом «Титул», созданным в целях социальной защиты и развития коренного населения. Акционерное общество открытого типа было создано 14.01.1993 года по решению органов власти Ханты-Мансийского округа. И все бы ничего, ведь администрация округа хотела сделать как лучше, но почему-то по сговору «кучки» людей компания «Титул» (на тот момент — инвестиционный фонд) вдруг приобретает Московский инструментальный завод (1995 год), и это, в то время, когда МИЗ несет ежемесячные убытки в 100 000 долларов в месяц!

Тут напрашивается вопрос: почему «будущее» акционеров из числа КМНС вложили в заведомо убыточный московский завод? Логичнее было бы вложить в крупные нефтяные компании, работающие на территории Югры, на которой исконно проживают ханты и манси. И поверьте, у коренного населения от дивидендов нефтяных компаний были бы средства к нормальному существованию!

Далее вспомним и историю с другим окружным Фондом, учрежденный администрацией округа. «Северный фонд», созданный администрацией ХМАО (Постановление от 16 мая 1997 г. N 191), на бумаге обещал «золотые горы» аборигенам, однако, не успев окрепнуть, был упразднен в 2001 году в связи с принятием нового Бюджетного кодекса РФ. А на самом деле огромные бюджетные средства, выделяемые на деятельность «Северного фонда», при помощи «эффективных менеджеров» плавно перетекли, надо полагать, в их же карманы, оставив аборигенам на память о своей деятельности лодочные моторы «Ветерок», снегоходы «Буран», камуфляжные костюмы, раздаренные по деревням Югры. А ведь все могло быть иначе.

Или другой пример «заботы» о КМНС. Из окружной программы «Социально — экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов ХМАО в 1997 году», в которую входили мероприятия из 5 Программ («Фактория», «Обеспечение занятости населения из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты — Мансийского автономного округа на 1997 — 2000 годы», «Жилье аборигенам», «Дети Севера», «Сохранение и возрождение культуры малочисленных этносов Ханты — Мансийского автономного округа»), уделим внимание только одной — программе «Жилье аборигенам».

С даты «старта» программы прошло 20 лет. Напомним, что субсидии на жилье теперь получат лица из числа КМНС, ставшие до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах». Если учесть, что представителей КМНС в Югре порядка 30 тысяч, то при нынешнем финансировании вышеуказанной подпрограммы, аборигенам обещанную льготу необходимо ждать 130 лет (в 2015 году список состоял из 3952 человек, а на 01.01.2017г. – 3634 человека)! Придется уровень жизни для КМНС в Югре поднимать, чтобы они дожили до счастливого дня! Или давать квартиры посмертно, как орден или медаль.

Еще один факт «заботы» о малых народах в Югре. Не так давно были приняты поправки к Уставу ХМАО, меняющие принципы формирования окружной Думы. В частности, упразднили многомандатный избирательный округ, по которому ранее избирались три депутата из числа КМНС, формировавшие парламентскую Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В итоге по результатам выборов на общих основаниях в окружную Думу были избраны от КМНС всего два представителя: Еремей Айпин — писатель, Руслан Проводников — профессиональный боксер. Скорее всего этого бы не случилось, если бы не одно «но». Перед выборной осенней кампанией 2016 года на съезде партии «Единая Россия» лидер страны призвал соратников обеспечить представительство аборигенного населения в органах исполнительной и законодательной власти в субъектах нашей страны . Этот призыв нашего президента стал мощным толчком и стимулом для перехода от слов к делу в Югре.

Яркий тому пример из недавнего прошлого, когда Татьяна Гоголева (довольно популярный в Югре политик из представителей КМНС, ныне-депутат ГД РФ) баллотировалась в окружной парламент по одномандатному избирательному округу в Сургутском районе и, естественно, не набрала и сотни голосов. Для нее все закончилось благополучно только потому, что Александр Викторович Сарычев, набравший наибольшее число голосов, но который предпочел работать в Госдуме, передал свои голоса Гоголевой (естественно не без решения Политсовета ЕР).

Отметим, что Совет Федерации в своем издании «Современное состояние и пути развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» четко указывает региональным законодателям, что аборигены вправе участвовать в политической жизни своего региона. Законодатель наделяет их для этого дополнительными коллективными и индивидуальными правами. Эти дополнительные права выражаются, например, в том, что в политической сфере создаются условия для более широкого участия КМНС в работе органов государственной власти и местного самоуправления. Это делается путем установления региональными законами специальных квот представительства в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ, а также за счет формирования избирательных округов с меньшей численностью населения, введения должности уполномоченного по правам КМНС, создание уполномоченных представителей при исполнительных органах власти субъектов РФ, предоставления права законодательной инициативы этническим объединениям и так далее.

Ну, а как не вспомнить про другие проявления «заботы» о КМНС на территории Югры: про упразднение Департамента по вопросам КМНС в Югре, про Постановление Правительства Югры, которое позволило компании «Сургутнефтегаз» добывать нефть на водно-болотных угодьях природного парка «Нумто» (его самом ценном участке), про закрытие кафедр родного языка манси и ханты в ЮГУ, и про то, что из 326 школ, расположенных в Югре – родной язык преподается только в 28 школах!

Так что при детальном рассмотрении картинка с положением коренных малочисленных народов в Югре складывается совсем не радужная. А чего в ней больше – светлых или темных красок – судить читателю.