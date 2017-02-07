Лыжня зовет! 11 февраля в Ханты-Мансийске стартует Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»

11 февраля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко столицы Югры будет дан старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Гостей и участников «Лыжни России — 2017» ждет обширная развлекательная программа. «Лыжня России» начнется со спортивных забегов: в 11.00 на старт выйдут мужчины и женщины 1998 г.р. и старше, затем эстафету примут ветераны спорта, юноши и девушки 1999-2001, 2002-2004, 2005-2006 гг.р. А вот старт массового забега запланирован на 13:00.

Кстати, организаторы подстраховались и на случай низких температур. В случае, если столбик термометра опустится слишком низко, то гонка будет перенесена на неделю.

Помимо спортивного забега на дистанции в 1,5, 2, 3 и 5 км, в рамках массового старта пройдет костюмированный забег.

Также, в показательном забеге Всероссийской массовой лыжной гонки примут участие коренные народы Севера, которые пробегут дистанцию в 300 метров. Участники будут одеты в меховые малицы, кисы, а побегут в широких охотничьих лыжах, обтянутых оленьей шкурой.

Любителей животных ждет приятный сюрприз – катание на собачьих упряжках. Любой желающий сможет познакомиться с очаровательными хаски.

Помимо развлечений на открытом воздухе на территории биатлонного центра будет оборудована специальная детская зона в помещении VIP-трибуны. Маленьких участников мероприятия будет ждать веселая конкурсная программа, которую проведут аниматоры в костюмах известных мультипликационных героев.

Среди участников массовой гонки будет разыгран планшетный компьютер. Чтобы принять участие в розыгрыше, каждому зарегистрировавшемуся и получившему стартовый номер участнику необходимо будет опустить специальный купон с указанием своего стартового номера в барабан, который будет стоять около пункта выдачи стартовых номеров. Победитель лотереи определится по завершению мероприятия – организаторы вынут из барабана купон в случайном порядке.

Жители и гости города, у которых отсутствует возможность онлайн-регистрации в массовом забеге, могут зарегистрироваться с 06 по 08 февраля 2017 года в Ледовом дворце спорта (ул. Ледовая, 1) с 14 до 17 часов, а также в день проведения мероприятия 11 февраля с 11.30 часов в «Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко».