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Двое мужчин в Югре вломились в квартиру, избили жильцов и похитили вещи

Опубликовано: 7 февраля 2017, 11:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Житель Омска приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение разбоя.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Омска Артема Марченко. Он признан виновным по статье «разбой, совершенный в составе группы лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

Прокурор представил суду доказательства того, что Марченко со своим знакомым, который после совершенного преступления скрылся и объявлен в розыск, проникли в квартиру в г.Сургуте.

Мужчины напали и избили двоих потерпевших, затем злоумышленники похитили деньги, сотовые телефоны и другие вещи потерпевших.

Суд признал Марченко виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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