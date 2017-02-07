Двое мужчин в Югре вломились в квартиру, избили жильцов и похитили вещи

Житель Омска приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение разбоя.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Омска Артема Марченко. Он признан виновным по статье «разбой, совершенный в составе группы лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

Прокурор представил суду доказательства того, что Марченко со своим знакомым, который после совершенного преступления скрылся и объявлен в розыск, проникли в квартиру в г.Сургуте.

Мужчины напали и избили двоих потерпевших, затем злоумышленники похитили деньги, сотовые телефоны и другие вещи потерпевших.

Суд признал Марченко виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.