Делегация из ХМАО примет участие в работе Международного форума

Делегация из ХМАО в составе 31 человека примет участие в работе Международного форума «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» на площадках города Салехарда, который пройдет с 23 по 25 марта 2017 года. Организатор Форума – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Международный форум – площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов на среднесрочную перспективу. Структура программы Форума ориентирована по приоритетным направлениям Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов России в 2016-2025 годах.

В ходе работы участники обсудят механизмы совершенствования законодательства и развития дальнейшего взаимодействия между регионами, профильными ведомствами и общественными организациями коренных малочисленных народов.

Ожидается, что в работе Форума примут участие порядка 500 представителей коренных малочисленных народов, профильных федеральных министерств и ведомств, российского парламента, региональных органов власти, научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.

«Югру представит делегация из 31 представителя коренных малочисленных народов региона. Это одна из самых многочисленных делегаций», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» Александр Новьюхов, вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ по Уральскому федеральному округу.

В рамках Форума предусмотрена и культурная программа, изюминкой станет — выставка национальных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.