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«Боинг-737» авиакомпании «ЮТэйр» вышел из строя вовремя взлета из Ханты-Мансийска

Опубликовано: 7 февраля 2017, 18:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня в день празднования 50-летнего юбилея авиакомпании «ЮТэйр» самолет «Боинг-737» этой компании, вылетающий в Москву сломался на взлетно-посадочной полосе Ханты-Мансийского аэропорта.

Это знаковое событие произошло в столице Югры — в регионе, который владеет почти 50 процентами акции акционерного общества «ЮТэйр».

Самолет уже готовился к взлету, но при разгоне внезапно стал тормозить, после остановки командир воздушного судна объявил, что по техническим причинам рейс будет задержан. Об этом рассказал пассажир самолета.

«Мы не даем никаких комментарий по этому поводу», — заявил представитель авиакомпании «ЮТэйр» в Ханты-Мансийске корреспонденту «ЮграPRO».

Пассажиры рейса только через 7 часов вылетели в Москву, на другом самолете.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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