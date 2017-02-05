В Югре мужчина сломал ноги и позвоночник. Он сорвался, спускаясь с 4 этажа по простыням

Житель Урая сломал ноги и позвоночник, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по простыням.

«Мужчина, оказавшись запертым в своей квартире, связал из нескольких простыней канат и, сбросив один конец с балкона, стал спускаться вниз с четвертого этажа пятиэтажного дома. Он не смог долго держаться за простыни и сорвался», — рассказали в полиции, отметив, что приехавшая на место ЧП скорая помощь обнаружила у пострадавшего переломы ног и позвоночника.