В Югре мужчина сломал ноги и позвоночник. Он сорвался, спускаясь с 4 этажа по простыням
Опубликовано: 5 февраля 2017, 21:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Урая сломал ноги и позвоночник, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по простыням.
«Мужчина, оказавшись запертым в своей квартире, связал из нескольких простыней канат и, сбросив один конец с балкона, стал спускаться вниз с четвертого этажа пятиэтажного дома. Он не смог долго держаться за простыни и сорвался», — рассказали в полиции, отметив, что приехавшая на место ЧП скорая помощь обнаружила у пострадавшего переломы ног и позвоночника.
В последствии выяснилось, что мужчина совершил данный поступок самостоятельно, без постороннего давления. После инцидента он госпитализирован, сообщает РИА Новости.
Рубрики: Общество, Происшествия, Урай. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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