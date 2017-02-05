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В Югре мужчина сломал ноги и позвоночник. Он сорвался, спускаясь с 4 этажа по простыням

Опубликовано: 5 февраля 2017, 21:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Житель Урая сломал ноги и позвоночник, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по простыням.

«Мужчина, оказавшись запертым в своей квартире, связал из нескольких простыней канат и, сбросив один конец с балкона, стал спускаться вниз с четвертого этажа пятиэтажного дома. Он не смог долго держаться за простыни и сорвался», — рассказали в полиции, отметив, что приехавшая на место ЧП скорая помощь обнаружила у пострадавшего переломы ног и позвоночника.

В последствии выяснилось, что мужчина совершил данный поступок самостоятельно, без постороннего давления. После инцидента он госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Рубрики: Общество, Происшествия, Урай. Метки: , , , .


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