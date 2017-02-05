Сургутской ГРЭС-1 исполнилось 45 лет
Опубликовано: 5 февраля 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне исполнилось 45-лет Сургутской ГРЭС-1, которая находится на четвертом месте в России по количеству вырабатываемого электричества.
4 февраля 1972 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР она была включена в число действующих предприятий.
Для справки. Электрическая мощность ГРЭС-1 – 3268 МВт, на предприятии работает 952 человека. Основным и резервным топливом является попутный нефтяной газ приобских месторождений. В качестве аварийного топлива предусмотрено газотурбинное топливо.
Рубрики: Сургут, ТЭК, Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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