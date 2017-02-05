Михаил Горбачев предложил СБ ООН принять резолюцию о запрете ядерных конфликтов

Своих постов в МВД, МЧС и Следственном комитете лишились 16 генералов. Генералы трех ведомств освобождаются от занимаемых должностей, соответствующий документ, утвержденный президентом РФ, обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом двое из них к тому ... Читать полностью >>

Дональд Трамп в своей речи в Вашингтоне на своей инаугурации заявил, что власть в США перешла от людей, имеющих большой капитал, к народу. «Сегодня мы передаем власть не от одной администрации другой и не от одной ... Читать полностью >>