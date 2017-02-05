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Михаил Горбачев предложил СБ ООН принять резолюцию о запрете ядерных конфликтов

Опубликовано: 5 февраля 2017, 19:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Горбачев

Экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев предложил Совету безопасности ООН принять резолюцию о запрете ядерных конфликтов. Об этом сообщает издание «Кто в курсе».

«Я думаю, что инициатива о принятии подобной резолюции должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина, — глав государств, обладающих более 90 процентеми мирового ядерного арсенала», — заявил Горбачев.

Для справки. Михаил Горбачев последний генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР, первый в истории Президент СССР, в 1990 году ему была присуждена Нобелевская премия Мира.

Рубрики: Политика. Метки: , , .


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