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Дональд Трамп: «США лучше ладить с Россией, чем наоборот!»

Опубликовано: 5 февраля 2017, 18:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В интервью изданию Fox News Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «лучше ладить с Россией, чем наоборот», будет «хорошо», если Москва поможет США в борьбе с Исламским Государством (запрещена в РФ).

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — отметил американский лидер, отвечая на обвинение, высказанные журналистом издания в отношении Владимира Путина.

Рубрики: Политика, Страна и Мир.


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