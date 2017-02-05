Дональд Трамп: «США лучше ладить с Россией, чем наоборот!»

В интервью изданию Fox News Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «лучше ладить с Россией, чем наоборот», будет «хорошо», если Москва поможет США в борьбе с Исламским Государством (запрещена в РФ).

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — отметил американский лидер, отвечая на обвинение, высказанные журналистом издания в отношении Владимира Путина.