Абсолютный чемпион среди оленеводов в Югре получит снегоход
Опубликовано: 5 февраля 2017, 16:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске с 3 по 5 марта 2017 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры.
В конкурсе примут участие оленеводы из пяти муниципалитетов региона: Белоярского, Берёзовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов.
Отмечается, что в столице Югры в это время будет проходить юбилейный XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В качестве поощрения оргкомитет кинофестиваля предоставит участникам состязания билеты на кинопоказы. Абсолютный чемпион конкурса профессионального мастерства среди оленеводов, как и в 2016 году, получит главный приз – снегоход. Соревнования пройдут на специально подготовленной площадке возле культурно-развлекательного комплекса «Арена-Югра», а главные старты состоятся 5 марта.
Рубрики: Белоярский район, Березовский район, Нижневартовский район, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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