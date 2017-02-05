Абсолютный чемпион среди оленеводов в Югре получит снегоход

В Ханты-Мансийске с 3 по 5 марта 2017 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры.

В конкурсе примут участие оленеводы из пяти муниципалитетов региона: Белоярского, Берёзовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов.

Отмечается, что в столице Югры в это время будет проходить юбилейный XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В качестве поощрения оргкомитет кинофестиваля предоставит участникам состязания билеты на кинопоказы. Абсолютный чемпион конкурса профессионального мастерства среди оленеводов, как и в 2016 году, получит главный приз – снегоход. Соревнования пройдут на специально подготовленной площадке возле культурно-развлекательного комплекса «Арена-Югра», а главные старты состоятся 5 марта.