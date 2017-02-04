В Югру вновь придут морозы

Госавтоинспекция Югры информирует о понижениях температурных режимов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается сильное понижение температуры воздуха.

Так, уже 5 февраля, в воскресенье, температура опуститься до 25 градусов ниже нуля. Новая неделя начнется с температуры – 29 градусов, и до следующей пятницы, 10 февраля, столбик термометра вряд ли поднимется выше отметки 30 градусов, сообщает Российский гидрометцентр о погоде в окружной столице ХМАО.

Госавтоинспекция, в свою очередь, обращает внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем. Особую осторожность проявлять при движении по загородным дорогам: не выезжать на трассу при резких понижениях температуры, учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке людей, сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

В морозные дни автомобилистам следует ограничить поездки за город до установления более теплой погоды.