В Югре сгорел дачный дом. Погибли 2 ребенка и женщина
Опубликовано: 4 февраля 2017, 22:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в Нефтеюганском районе ХМАО в 06:33 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 06:53. Пожар ликвидирован в 08:46. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Погибло 2 ребенка и женщина.
Утром 4 февраля 2017 года в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Югре поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара на территории садового некоммерческого товарищества «Север» обнаружены тела 40-летней женщины и двух малолетних детей, 2005 и 2011 года рождения. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.
По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. Для установления причины пожара и причины смерти погибших будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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