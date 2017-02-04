В Югре сгорел дачный дом. Погибли 2 ребенка и женщина

Сегодня ночью в Нефтеюганском районе ХМАО в 06:33 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 06:53. Пожар ликвидирован в 08:46. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Погибло 2 ребенка и женщина.

Утром 4 февраля 2017 года в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Югре поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара на территории садового некоммерческого товарищества «Север» обнаружены тела 40-летней женщины и двух малолетних детей, 2005 и 2011 года рождения. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. Для установления причины пожара и причины смерти погибших будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.