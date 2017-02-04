В ХМАО пойманы браконьеры, их жертвами стали соболи, лоси и медведь

Полицейские совместно с Природнадзором округа на территории Междуреченского лесхоза Кондинского района выявили факт незаконной охоты, возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что браконьеры производили незаконный отстрел животных. В числе трофеев оказались 6 лосей, 15 соболей и 1 медведь. Свою добычу злоумышленники прятали в строение, расположенное в лесу, которое предположительно использовалось в качестве базы для охоты.

Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей, либо арест на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.