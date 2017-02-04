В ХМАО пойманы браконьеры, их жертвами стали соболи, лоси и медведь
Опубликовано: 4 февраля 2017, 17:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские совместно с Природнадзором округа на территории Междуреченского лесхоза Кондинского района выявили факт незаконной охоты, возбуждено уголовное дело.
Стало известно, что браконьеры производили незаконный отстрел животных. В числе трофеев оказались 6 лосей, 15 соболей и 1 медведь. Свою добычу злоумышленники прятали в строение, расположенное в лесу, которое предположительно использовалось в качестве базы для охоты.
Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей, либо арест на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Кондинский район, Экология. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 5 февраля 2017, 21:10
Житель Урая сломал ноги и позвоночник, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по простыням. «Мужчина, оказавшись запертым в своей квартире, связал из нескольких простыней канат и, сбросив один конец с балкона, стал спускаться вниз с ... Читать полностью >>
Опубликовано 5 февраля 2017, 16:21
В Ханты-Мансийске с 3 по 5 марта 2017 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. В конкурсе примут участие оленеводы из пяти муниципалитетов региона: Белоярского, Берёзовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов. Отмечается, ... Читать полностью >>
Опубликовано 5 февраля 2017, 10:29
Накануне исполнилось 45-лет Сургутской ГРЭС-1, которая находится на четвертом месте в России по количеству вырабатываемого электричества. 4 февраля 1972 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР она была включена в число действующих предприятий. Для справки. Электрическая ... Читать полностью >>