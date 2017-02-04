Сегодня ночью в Югре горело три машины
Опубликовано: 4 февраля 2017, 8:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Cегодня ночью в Нижневартовске ХМАО в 04:20 поступило сообщение о пожаре трех автомобилей. Пожар локализован в 04:29. Пожар ликвидирован в 04:30. К тушению пожара от МЧС России привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: нвости Югры. новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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