Югорчане собирают гуманитарную помощь жителям Сирии. Акция «С миру по нитке» продлится до конца февраля

Югорчан приглашают принять участие в акции «С миру по нитке», приуроченной к большому мусульманскому празднику Навруз. Благотворительная помощь в рамках мероприятия будет оказана детям Сирии, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на территории их страны. Инициаторами проведения акции в Югре выступили Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков, Общественная палата ХМАО и Фонд развития города «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры Алексеем Андреевым.

Главная цель акции «С миру по нитке» — оказать помощь гражданам сирийского государства, а также нашим соотечественникам, находящимся по долгу службы на территории другого государства. Вплоть до конца февраля в муниципалитетах Югры будут работать пункты сбора гуманитарной помощи.

«Еще наши мудрые предки уяснили – «Один в поле не воин», и это очень верно. Человек в одиночку может сделать многое, но вот группа людей, объединенных одной на всех благой целью, могут сотворить настоящее Чудо. Нет сомнений в том, что наш регион, богатый и ресурсами, и добрыми людьми – сможет подарить чудо жителям Сирии, которые в этом очень нуждаются», говорит исполнительный директор фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Благородов.

Участие в акции «С миру по нитке» подтвердили:

- Департамент образования и молодежной политики ХМАО и его руководитель Ковешникова Любовь Николаевна: в рамках акции сирийским детям будут собраны канцелярские наборы, необходимые для образовательного процесса;

-Администрации города Пыть-Ях подарит телевизор российским военнослужащим.

«Я служил разведчиком в Афганистане и примерно представляю, что переживают сегодня наши ребята в Сирии. Но, вы знаете, даже в такой тяжелый период, каким является любой вооруженный конфликт, неизменно сил придает одно – мысли о своих родных и близких, о своей стране. Мы решили передать нашим военнослужащим телевизор, чтобы у ребят была возможность следить за тем, что происходит дома, ведь любые вести с Родины поднимают боевой дух!», — пояснил глава Пыть-Яха Олег Ковалевский.

-Администрация города Мегион присоединяется к акции, и готовит для детей сладкие подарки в честь праздника Навруз, который по масштабам и значимости для мусульман аналогичен празднованию Нового Года в России.

Стать волонтером и выразить свою поддержку детям, оказавшимся в центре вооруженного конфликта в Сирии, может каждый житель Югры. Многие сирийцы потеряли жилье, имущество, близких людей – любая помощь и поддержка для них сейчас станет весомой. Особенно актуальными станут: продукты питания длительного хранения (мука, сахар, сухое печенье, рис), детское питание и средства гигиенического ухода за детьми, конфеты, канцелярские товары и школьные принадлежности.

За подробностями и уточнениями по акции «С миру по нитке» можно обратиться к региональному координатору – в Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» по телефону 8-800-234-44-30.