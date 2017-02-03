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В Югре субсидии от Правительства РФ направят на оснащение регионального центра обработки информации

Опубликовано: 3 февраля 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне в окружном центре ХМАО состоялось заседание Правительства округа под председательством губернатора региона. Наталья Комарова напомнила, что на этой неделе Правительство России распределило субсидии регионам.

В ходе заседания члены правительства Югры одобрили подписание соглашения между правительством региона и федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

«Средства субсидии пойдут на оснащение регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзаменов, обучение и повышение квалификации экзаменаторов, информационно-методологическое сопровождение развития «Национальной региональной системы независимой оценки качества общего образования». Мы заинтересованы в высоких, предельно достоверных результатах тестирования так, чтобы итоговая оценка была справедливой по отношению к реальным знаниям и навыкам выпускника. Для этого необходим точно настроенный экзаменационный инструментарий», — заявила Наталья Комарова.

Кстати, на следующей неделе в Югре стартует «День сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которого родители выпускников получат возможность поставить себя на место ребенка, сдать пробный экзамен и разобраться во всех аспектах итоговой аттестации.

Губернатор ХМАО отметила, что такой подход должен положительно сказаться на подготовке к тестированию.

«Мы работаем на условиях софинансирования: 70% — средства федерального бюджета и 30% — автономного округа. Общая сумма – 7 млн 382 тысячи рублей. Данные средства будут направлены на организацию повышения квалификации специалистов, задействованных в приеме ЕГЭ в 11 классах и ГИА в 9 классах. Львиная доля расходов будет направлена на материально-техническое оснащение пунктов приема экзаменов», — отметила директор Департамента образования и молодежной политики Югры Любовь Ковешникова.

Рубрики: Политика. Метки: , , .


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