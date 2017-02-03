В суды ХМАО от силовиков стали массово поступать иски

В суды Ханты-Мансийского автономного округа массово стали поступать иски от экс-сотрудников окружного Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Как сообщает Mediasud.ru (сервис по анализу судебных дел), в суд ХМАО началась массовая подача исков от бывших сотрудников окружного УФСКН. Истцы оспаривают решения нижестоящих судебных инстанций, которые отказали им в оспаривании увольнений из органов и взыскании денежных компенсаций. Многие из сотрудников не были вовремя уведомлены об увольнении (УФСКН было ликвидировано и вошло в состав МВД в апреле 2016 года), в результате чего около месяца ходили на службу бесплатно — до перевода в органы МВД. Районными судами ХМАО с сентября 2016 года был принят к рассмотрению 51 иск.

По сообщению «Ъ-Урал», аналогичные иски начали поступать и в Тюменский областной суд. Отмечается, что во второй половине 2016 года, согласно картотеке дел Центрального райсуда Тюмени, были поданы более 100 исков к ликвидационной комиссии УФСКН и УМВД (отвечает за расформирование наркополиции) о нарушении трудовых прав наркополицейских. Среди истцов были не только сотрудники младшего звена: следователи и оперативники, но и начальники оперативных и экспертных служб, а также заместитель руководителя регионального УФСКН Владимир Мироненко.