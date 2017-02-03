Цистерну с топливом спасли от пожара сотрудники ДПС Югры, все произошло случайно
Опубликовано: 3 февраля 2017, 10:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ночью на 44 километре автодороги «Нягань — Талинка» при обследовании маршрута сотрудники ДПС ГИБДД по Октябрьскому району Хусаинов Юрий и Черкашин Александр увидели стоящий на обочине «МАН». Цистерна, перевозящая опасный груз (дизельное топливо), горела.
Инспекторы ликвидировали очаг возгорания при помощи огнетушителя. А впоследствии переместили транспортное средство на безопасное расстояние, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество, Октябрьский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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