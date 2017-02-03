Пятница, 3 февраля 2017 18+

Комментарии:

Сенсации не случилось! Ханты-Мансийский суд отказался рассматривать иск против губернатора Югры

Опубликовано: 3 февраля 2017, 9:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

чистов

Ханты-Мансийский районный суд отказался рассматривать административный иск депутата Думы города Виталия Чистова об отстранении Губернатора Югры Натальи Комаровой с должности главы региона.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, основанием для отказа в принятии административного иска стали обстоятельства, предусмотренные статьей 128 КоАП (Отказ в принятии административного искового заявления).

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 27 января Ханты-Мансийский районный суд принял в производство административно-исковое заявление депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР Виталия Чистова. Административным ответчиком по делу может стать Губернатор Югры Наталья Комарова. В своем заявлении Чистов перечисляет конкретные факты, свидетельствующие, по его мнению, о бездействии или неэффективной деятельности окружной власти.

«Из административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, решения или действия (бездействия) не следует, что этим актом, решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», – прокомментировали в суде.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

345
Просмотры:
5
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Зритель:
    3 февраля 2017 в 09:14

    Почему его права не нарушены? Он житель округа. Суд жидканул суд. Надо писать частник, обжаловать. Короче, нарушения закона у Губернатора есть, но они права Именно Чистова не нарушают.

    Ответить
  2. МЕГА решение:
    3 февраля 2017 в 09:21

    Так и напишите: нарушения Губернатора суд признал, но они не нарушают права Чистова.

    Ответить
  3. Юрист:
    3 февраля 2017 в 09:26

    Есть окрсуд (шансы теже). Есть верховный суд. Я поражаюсь глупости власти. Примите к производству и, рассмотрите по существу и откажите. Блин, плохо, когда Белоножкина-шипиловы решения принимают. Даже на 2 шага вперёд не видят

    Ответить
  4. ЯНАО:
    3 февраля 2017 в 10:03

    Н-да, с порядком у вас в округе- беда. Я такой тупости от я амальских властей давно не видел. Если тут с одним бедолагой власть справиться не может… даже не так, делает как ему и надо… меняйте политологов Ханты… они вас же и похоронят

    Ответить
  5. МЕСТНый:
    3 февраля 2017 в 12:29

    Кто бы сомневался!?…

    Ответить
  6. Прокурор:
    3 февраля 2017 в 13:24

    Главное не отступай

    Ответить
  7. Леди Белая:
    3 февраля 2017 в 13:26

    Виталя Фумитокс

    Ответить
  8. Обьективный:
    3 февраля 2017 в 16:53

    Комарова-Белоножкина-царева-шумакова
    Кузьменко-Баранов-Ряшин

    Власть хмао.

    Ответить
  9. Малец:
    3 февраля 2017 в 17:18

    Все запели дифирамбы Комаровой

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Депутат Думы ХМАО А. Новьюхов: «Предложения Югры услышали на федеральном уровне»

Опубликовано 3 февраля 2017, 17:58

На Федеральном портале для общественного обсуждения размещен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», касающийся создания реестра коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих ... Читать полностью >>

Машинист в Югре погиб под колесами своего служебного автомобиля

Опубликовано 3 февраля 2017, 14:43

Гострудинспекция закончила расследование смертельного несчастного случая с работником АО «Управление технологического транспорта». Трагедия произошла в Нягани 7 января 2017 года с машинистом ППДУ АО «Управление технологического транспорта». О ЧП известно, что машинист, отработав до 12:00 часов, ... Читать полностью >>

Бардак в ХМАО! «Центр социальных выплат» отказал ребенку-инвалиду в назначении социальной выплаты

Опубликовано 3 февраля 2017, 11:14

В Октябрьском районе прокурор в судебном порядке добился восстановления права несовершеннолетней о назначении ежемесячной компенсации затрат на обучение. Прокуратура провела проверку и выяснила, что работники казенного учреждения «Центр социальных выплат» филиала в Нягани приняли решение об ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO