Сенсации не случилось! Ханты-Мансийский суд отказался рассматривать иск против губернатора Югры

Ханты-Мансийский районный суд отказался рассматривать административный иск депутата Думы города Виталия Чистова об отстранении Губернатора Югры Натальи Комаровой с должности главы региона.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, основанием для отказа в принятии административного иска стали обстоятельства, предусмотренные статьей 128 КоАП (Отказ в принятии административного искового заявления).

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 27 января Ханты-Мансийский районный суд принял в производство административно-исковое заявление депутата Думы города Ханты-Мансийска, члена партии ЛДПР Виталия Чистова. Административным ответчиком по делу может стать Губернатор Югры Наталья Комарова. В своем заявлении Чистов перечисляет конкретные факты, свидетельствующие, по его мнению, о бездействии или неэффективной деятельности окружной власти.

«Из административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, решения или действия (бездействия) не следует, что этим актом, решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», – прокомментировали в суде.