На трассе в Югре «Мерседес» стал виновником аварии, в которой погибли 2 человека
Опубликовано: 3 февраля 2017, 9:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем в Сургутском районе на 45 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» водитель автомобиля «ФРЕЙТЛАЙНЕР CL120064S» буксировал на гибкой сцепке автомобиль «МЕРСЕДЕС БЕНЦ АКТРОС». Двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска, водители не учли дорожные и метеорологические условия, в результате чего водитель «Мерседеса» не справился с управлением, допустил занос и выезд автомобиля на встречную полосу, где наехал на металлическое ограждение, затем произошло столкновение со встречным автомобилем «УАЗ 323532», а также со встречным автомобилем «ТОЙОТА CORОLLA». В результате ДТП водитель «УАЗа» и его 29-летняя пассажирка погибли.
Стоит сказать, за прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибло и 5 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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