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На трассе в Югре «Мерседес» стал виновником аварии, в которой погибли 2 человека

Опубликовано: 3 февраля 2017, 9:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне днем в Сургутском районе на 45 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» водитель автомобиля «ФРЕЙТЛАЙНЕР CL120064S» буксировал на гибкой сцепке автомобиль «МЕРСЕДЕС БЕНЦ АКТРОС». Двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска, водители не учли дорожные и метеорологические условия, в результате чего водитель «Мерседеса» не справился с управлением, допустил занос и выезд автомобиля на встречную полосу, где наехал на металлическое ограждение, затем произошло столкновение со встречным автомобилем «УАЗ 323532», а также со встречным автомобилем «ТОЙОТА CORОLLA». В результате ДТП водитель «УАЗа» и его 29-летняя пассажирка погибли.

Стоит сказать, за прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибло и 5 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Житель округа:
    3 февраля 2017 в 10:14

    Эти частники на грузовых машинах, что хотят то и творят. Рации понаставили и летают по 120 км/ч, сами то водители грузовых остаются живыми и здоровыми. Когда наконец-то наведут порядок на дорогах. Как на войне, здоровые люди либо гибнут, либо становятся инвалидами. На зимнее время грузовым авто надо ввести ограничение 50 км в час.

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