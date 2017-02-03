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Машинист в Югре погиб под колесами своего служебного автомобиля

Опубликовано: 3 февраля 2017, 14:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Гострудинспекция закончила расследование смертельного несчастного случая с работником АО «Управление технологического транспорта».

Трагедия произошла в Нягани 7 января 2017 года с машинистом ППДУ АО «Управление технологического транспорта».

О ЧП известно, что машинист, отработав до 12:00 часов, поехал на обед на куст №3 ТПП «РитэкБелоярскнефть». После перерыва, в 13:45 часов он вместе с напарником направился к автомобилю Урал, стоящему на площадке для заправки воды. При попытке переключения рычага коробки передач, автомобиль с места не тронулся. Машинист передернул рычаг, но вместо нейтрального положения, установил рычаг на заднюю скорость. Он вышел из машины, чтобы стравить воздух с пневмогидроусилителя, полез под кабину автомобиля со стороны водительской двери, оказавшись позади левого переднего колеса, и под рамой кузова стал стравливать воздух.

Автомобиль, в свою очередь, начал неконтролируемое движение задним ходом. В это время в кабине находился напарник, он немедленно пересел на водительское место и поставил рычаг в нейтральное положение, включив ручной тормоз, в результате чего транспорт остановился.

Работник вышел из кабины автомобиля и увидел лежавшего машиниста. Медицинский персонал организации оказал реанимационные мероприятия, а также была вызвана санавиация. Однако, в 14:10 у машиниста произошла остановка сердца и была констатирована смерть.

Основной причиной, вызвавшей несчастный случай, назвали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Отметим, работодателю выдано обязательное для исполнения предписание по устранению причин несчастного случая, кроме того виновные лица были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ в виде штрафов, сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в ХМАО.

Рубрики: Нягань, Происшествия. Метки: , , , , .


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