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Эдуарда Шмонина, создателя портала «Чиновник.ру», задержали за рулем угнанного авто

Опубликовано: 3 февраля 2017, 11:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

шмонин

В Нефтеюганском районе полицейские задержали Эдуарда Шмонина, создателя самого скандального портала «Чиновник.ру», за рулем угнанного автомобиля, — сообщают уральские СМИ.

По данным ведомства, задержание произошло в Нефтеюганском районе в ночь на пятницу, 3 февраля. Эдуард Шмонин находился за рулем Toyota Sequoia, с номерами 196 региона. Как выяснилось, в базе данных этот автомобиль числится в угоне, причем розыск дорогого внедорожника объявлял Интерпол.

По данным источников, Шмонин заявил, что купил такой автомобиль, после чего полицейские его отпустили, поскольку оснований для задержания пока нет. Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства дела по находящемуся в розыске дорогого внедорожника.

«Только с 11 ноября прошлого года на этой машине меня останавливали пять раз и выписывали мне штрафы. И почему-то тогда ни ко мне, ни к моему отцу, за которым числится машина, вопросов со стороны полиции не возникало. А тут вдруг выяснилось, что машина, которая была приобретена еще в мае прошлого года и перед покупкой которой я тщательно проверял ее на угоны, вдруг оказалась в базе московского бюро Интерпола и в базе окружной ГИБДД», –рассказал СМИ журналист.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , , , .


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