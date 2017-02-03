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Депутат Думы ХМАО А. Новьюхов: «Предложения Югры услышали на федеральном уровне»

Опубликовано: 3 февраля 2017, 17:58 | Служба новостей "ЮграPRO"

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На Федеральном портале для общественного обсуждения размещен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», касающийся создания реестра коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности.

В разработке проекта закона активное участие принимал Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов. Изменения в проект Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 года №82-ФЗ разработаны Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Изменения в федеральный закон позволят создать систему учёта представителей коренных малочисленных народов Севера, систематизировать необходимую информацию, персонализировать данную категорию граждан по видам деятельности и решить вопрос с порядком подтверждения принадлежности к указанной категории лиц», – прокомментировал законопроект депутат Думы автономного округа Александр Новьюхов.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет способствовать достижению прозрачности и объективности при рассмотрении вопросов о предоставлении социально-экономической поддержки коренным малочисленным народам, включая право на приоритетный доступ к ресурсам.

«Сейчас, спустя время стало понятно, что создание реестра — один из механизмов, который позволит более эффективно использовать федеральные и региональные законы, принятые в отношении коренных народов Севера. В первую очередь, механизм будет способствовать решению вопросов связанных с территориями традиционного природопользования, распределения квот на водные биоресурсы и охотпользования, оказания социальной помощи коренным народам. Отрадно осознавать, что наши инициативы поддержаны в виде проекта закона, опыт Югры по вопросам сохранения и поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных народов оценили на самом высоком уровне»,  – отметил Александр Новьюхов.

Предполагается, что в ходе общественных слушаний документ будет дополнен предложениями других субъектов Российской Федерации.

Рубрики: Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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