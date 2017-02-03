Бардак в ХМАО! «Центр социальных выплат» отказал ребенку-инвалиду в назначении социальной выплаты

В Октябрьском районе прокурор в судебном порядке добился восстановления права несовершеннолетней о назначении ежемесячной компенсации затрат на обучение.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что работники казенного учреждения «Центр социальных выплат» филиала в Нягани приняли решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации затрат на обучение на дому ребёнку-инвалиду на основании информации об его обучении в первом классе общеобразовательной организации.

Между тем девочка, в силу имеющихся заболеваний, не посещает школу и учится дома.

Такая компенсация затрат родителей на обучение детей на дому предусмотрена Законом ХМАО-Югры «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Прокурор района направил в суд исковое заявление о признании решения об отказе незаконным. Кроме того, в иске прокурор просил обязать учреждение пересмотреть решение и все же назначить ребенку положенную ежемесячную выплату.

В итоге, суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.