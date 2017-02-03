Алексей Андреев: «Я знаю, каких трудов стоит проложить дорогу по болоту, в отчетном году на территории ХМАО удалось ввести в эксплуатацию почти 50 км дорог»

В начале недели Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова озвучила результаты работы Правительства региона перед депутатами окружного парламента. Такой отчет, как и послание Губернатора жителям округа, является традиционным ежегодным мероприятием. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, член Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, генеральный директор строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев поделился своим взглядом на отчет Губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности Правительства региона в минувшем году.

«Результат любой деятельности правильнее всего оценивать в динамике и, в ключе доклада Губернатора Югры Натальи Комаровой, мы можем увидеть динамику роста фундаментальных показателей благополучия автономного округа. Стабильность бюджета, кредитоспособность Югры, рост числа вакансий и новых зарегистрированных предпринимательств, развитие жилищного сектора – все это характеризует устойчивость позиций Югры. Теперь дело за сохранением положительной динамики экономических и социальных показателей.

Свой профессиональный путь я начал в качестве специалиста-дорожника, поэтому знаю и понимаю весь процесс изнутри. Знаю, скольких трудов стоит проложить дорогу по югорскому болоту. Исходя из этого, результат отчетного периода можно назвать неплохим – удалось построить и ввести в эксплуатацию 29,4 км региональных дорог (которые между МО) и 17,2 км новых дорог в городах и поселках Югры.

Кроме этого, продолжается строительство дошкольных образовательных учреждений – пять муниципалитетов Югры смогли полностью обеспечить жителей необходимым количеством мест в детских садах с полутора лет. В том числе, строительство детских садов ведется по принципу государственно-частного партнерства компанией «АВТОБАН». В 2016 году мы сдали 2 полностью укомплектованных детских сада на 320 и 290 мест. ГЧП – вполне рабочий инструмент, при его помощи удалось закрыть вопрос очередей в детские сады в Мегионе и Пыть-Яхе. Теперь нам нужно построить такое количество школ, чтобы наши дети учились в одну смену.

Тема сноса ветхого и строительства нового жилья остается по-прежнему актуальной для городов моего избирательного округа – Мегиона и Нижневартовска. В целом по Югре число балков уже сократилось на 40,5% — это возможность жить в комфортных условиях для почти 900 семей. Опираясь на региональный опыт, следует сосредоточиться на работе в этом направлении. В свою очередь, арендное жилье по праву заняло передовые позиции в решении жилищного вопроса югорчан. Как отметила Наталья Владимировна, уже четыре дома было введено в наемный жилой фонд и каждый из них пользовался большим спросом – в среднем на протяжении 2016 года дома были загружены на 95%. В Мегионе также планируется появление первого доходного дома, в котором жители смогут арендовать квартиру на льготных условиях, не являясь участниками программы или очередниками на улучшение жилищных условий.

Еще в декабре, в своем ежегодном послании югорчанам, Наталья Комарова объявила о начале марафона благоустройства. Данная тема постепенно становится приоритетной среди запросов жителей Югры. Каждый хочет жить в комфортном и безопасном городе или поселке, проводить свое время на площадках, пригодных для отдыха и активного времяпровождения жителей. Работа в этом направлении ведется и на уровне моих общественных приемных, и в фонде местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учредителем которого я являюсь. Многие жители благодарны Фонду за настоящую работу в решении городских проблем, наш зеленый восклицательный знак стал своего рода знаком качества, ответственности, знаком заботы о городе. Мы прислушиваемся к жителям и строим свою деятельность исходя из полученных запросов, поэтому я уверен: благоустройство – именно то направление, на котором нам следует сделать акцент в текущем году.

Впереди у нас немало работы, наша главная задача, чтобы югорчане, оглядываясь назад, могли сказать: да, ситуация меняется – с каждым годом жизнь в автономном округе становится лучше. Как мы почувствуем эти изменения? Мы увидим, что наши города и поселки становятся по-настоящему привлекательными для инвесторов, которые хотят развивать территории, строить жилье, коммерческие и социальные объекты. Мы увидим, что муниципальные власти более эффективно решают вопросы по благоустройству, созданию комфортной среды и пр. Мы заметим, что именно к нам едут жить и трудиться и все меньше становится тех, кто живет в округе «на чемоданах». Но в одиночку справиться с этими задачами невозможно, прежде всего – это командная работа. Уверен, что, объединившись, мы сможем достичь поставленных целей! Мы все – одна команда, команда Югры!»