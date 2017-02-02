Владимир Путин сегодня уволил Аркадия Сынгаевского, руководителя Следственного управления по Югре

Указом Президента России № 47 от 2 февраля 2017 года в числе других высокопоставленных сотрудников МЧС, прокуратуры, МВД, СК РФ уволен генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, возглавлявший Следственное управление Следственного комитета РФ по Югре. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Обязанности руководителя следственного управления по Югре будет исполнять, скорее всего, первый заместитель Дмитрий Шерман, сообщил корреспонденту «ЮграPRO» источник, владеющий информацией. Причина отставки в Указе Президента не раскрывается.

И, видимо, уже традиционно слова «ЮграPRO» оказались пророческими — так 5 декабря 2016 года, буквально через день после страшной катастрофы с гибелью 10 детей под Ханты-Мансийском на странице издания была опубликована заметка под заголовком — «Глава СК Бастрыкин не доверяет следственному управлению по Югре».

Напомним, что 4 декабря прошлого года автобус, перевозивший детей из Нефтеюганской спортшколы, столкнулся с двумя тралами, перевозившими тяжелую гусеничную технику, тогда погибло 10 детей. Для руководства следствием уже через день прибыл руководитель Следственного комитета РФ Бастрыкин.

Но не все так однозначно с увольнением Аркадия Сынгаевского: так один из водителей маршрутки, который, конечно же, отказался называть свое имя, рассказал корреспонденту «ЮграPRO» о том, что тягачи принадлежали какому-то очень высокопоставленному генералу. В этом случае становится понятно, с какой целью главный следователь России так оперативно прилетел в Югру! И, возможно, увольнение Сынгаевского связано с его непослушанием, вести следствие так, как хотелось московским дядям! Отсюда и такая секретность всего, что связано с тягачами. Так, в ходе пресс-конференции, проводимой 11 декабря 2016 года, руководитель управления МВД РФ Василий Романица заявил, что он знает, кому принадлежат тягачи, но не расскажет об этом журналистам — тайна следствия.

Кстати, на той пресс-конференции не было никого от Следственного управления Югры — организации, которая непосредственно ведет расследование резонансного ДТП.

Так что Югра, вероятно, получит более послушного и менее независимого и самостоятельного главного следователя.

Для справки

Сынгаевский Аркадий Филиппович, 1973 г.р.

Место рождения г. Коростень, Житомирской области, Украина.

С 1992 года по 1993 год служба в вооружённых силах.

В 1999 году поступил на службу в органы прокуратуры.

С 1999 года по 2002 год — помощник следователя, следователь прокуратуры г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2002 году окончил Тюменский государственный университет.

В 2002 году назначен заместителем прокурора г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С 2004 года по 2006 год — прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, заместитель начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2006 году назначен на должность начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приказом первого заместителя Генерального прокурора РФ — Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Бастрыкина А.И. от 07.09.2007 N 117-к Сынгаевский А.Ф. назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Приказом и.о. Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. от 15.01.2011 № 1-кт Сынгаевский А.Ф. назначен на должность и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.2011 № 644 Сынгаевский А.Ф. назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сроком на 2 года.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 444 Сынгаевский А.Ф. назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сроком на 5 лет.

Приказом Председателя Следственного комитета РФ награждён медалью «За верность служебному долгу», медалью «За отличие», медалью «За безупречную службу» II степени, медалью «За безупречную службу» III степени, нагрудным знаком «Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации»

Специальное звание: генерал-майор юстиции.

Курируемые направления деятельности:

- общее руководство и организацию работы следственного управления, деятельности его аппарата и нижестоящих следственных подразделений;

- контроль выполнения следственным управлением задач и реализации в пределах своих полномочий государственной политики в установленной сфере деятельности, исполнения требований законодательства, нормативных правовых актов Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительных документов Председателя Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления;

- организацию подготовки организационно-распорядительных документов;

- организацию и руководство работой коллегии следственного управления, оперативного совещания при руководителе следственного управления;

- организацию планирования работы следственного управления, контроля исполнения плановых мероприятий;

- организацию исполнения поручений, поставленных на контроль (особый контроль) Председателем Следственного комитета;

- организацию международно-правового сотрудничества;

- организацию ведения финансово-хозяйственной деятельности следственного управления;

- организацию рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан;

- организацию дежурства в следственном управлении;

- вопросы отдела кадров, организационно-контрольного отдела, старших помощников по вопросам собственной безопасности, по взаимодействию со средствами массовой информации и по информационно-статистическому обеспечению, а также старшего инспектора по защите государственной тайны и мобилизационной работе;

- руководство отборочной комиссией;

- вопросы организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти, судебными органами, органами прокуратуры, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественными организациями (объединениями) и организациями, научными, высшими учебными заведениями, и иными ведомствами.

Такая информация опубликована на сайте Следственного управления региона, мы публикуем эту биографию, потому, что, возможно, уже завтра она будет удалена.