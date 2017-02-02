В окружном центре Югры вновь «столкнулись лбами» прокуратура и городская администрация
Опубликовано: 2 февраля 2017, 15:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
Победителем в противостоянии стала прокуратура. Сотрудники правоохранительного ведомства вступились за права ребенка-инвалида в Ханты-Мансийске.
Все началось с того, что в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на нарушение администрацией города жилищных прав её несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, страдающего тяжелой формой хронического заболевания.
Оказалось, что с 2013 года семья нуждается в жилье, при этом, стоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, однако жилым помещением страждущих так и не обеспечили.
Семья заявительницы длительное время проживала в съемной квартире, что, кстати, нарушало права и законные интересы ребёнка-инвалида.
Отметим, прокурор принял решение обратится в суд с исковым заявлением для того, чтобы обязать нерадивый орган местного самоуправления предоставить ребёнку-инвалиду вне очереди жилье, пригодное для проживания.
Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. И теперь семье, воспитывающей ребёнка-инвалида, наконец предоставлена квартира в новом жилом доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
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