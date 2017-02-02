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Трое студентов из ЮГУ бесплатно поработают в Думе Югры

Опубликовано: 2 февраля 2017, 16:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В ХМАО стартовал проект «Банк студенческих стажировок».

18 студентов из Югорского государственного университета и технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска поучаствовали в отборе на прохождение стажировки в Думе Югры в качестве помощников вице-спикера окружного парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Натальи Западновой.

Депутат сделала свой выбор по итогам беседы и обмена мнениями со студентами. Наталья Западнова обсудила с молодыми людьми качество и ремонт дорог в округе, досуг молодежи и проблемы общественного транспорта, причины долгостроев, а также зарплаты чиновников.

Главным итогом встречи стало вручение сертификатов на прохождение стажировки трем студентам ЮГУ.

«Это один вариантов «социального лифта», одна из возможностей решать вопросы будущего трудоустройства. В Югре существует большое количество программ, в которые можно и нужно заявляться. Их релизуют в нашем округе Центры содействия трудоустройству выпускников. Они созданы в каждой профессиональной образовательной организации автономного округа,  проводят «Ярмарки вакансий», «Ярмарки молодых специалистов» и многое другое. Чтобы там участвовать, в первую очередь необходимы знания и, конечно, желание. Сейчас есть замечательная возможность совмещать работу и обучение. В процессе учебы получать навыки будущей работы», — прокомментировала проект Наталья Западнова.

Проект позволит студентам пройти стажировку в крупнейших организациях Югры с возможностью дальнейшего трудоустройства, либо получения соответствующих сертификатов, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

«Молодая Гвардия» (организатор проекта) подписала соглашение уже с десятью крупными организациями округа. Среди них OOO « Газпромнефть-Хантос», ГСК «Югория», АО «Югра Мегаспорт», АО «Тюменьэнерго» и другие.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Арсений:
    3 февраля 2017 в 14:09

    И правильно — пусть и учатся, и работают, практикуясь. Сам когда-то так пробовал, в дальнейшем пригодилось. Неплохой, скажу, список для практики, можно и в политике себя попробовать, и в нефтяном бизнесе, и в спорте.

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