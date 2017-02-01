Зам. Губернатора Югры Всеволода Кольцова отправили в скандально известный Сургутский перинатальный центр

По поручению главы региона Натальи Комаровой заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов сегодня проинспектирует ход строительства клинического перинатального центра на 315 коек, 165 посещений в смену в Сургуте, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Корреспонденты «ЮграPRO» ранее уже сообщали читателям о злополучном перинатальном центре в материале «Югорский беспредел вне компетенции! Прокуратура избирательно заступается за людей, а власти молчат» . «Великая стройка» в Югре сильно затянулась и обросла неблаговидными слухами.

Но, видимо, на сегодняшний день дела пошли в гору. На территории центра состоится заседание штаба, в состав которого входят директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, и.о. главного врача, директор БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» Надежда Маркина, заведующий кафедрой «Строительные технологии и конструкции» политехнического института Сургутского государственного университета Глеб Горынин, представители застройщика, общественники.

Участники штаба наконец обсудят замечания, предложения по ходу строительства объекта. В сообщении правительства отмечают, что о результатах встречи, выводах и предлагаемых решениях Всеволод Кольцов доложит лично главе региона.