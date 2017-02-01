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﻿ Владимир Семёнов: «Сегодняшняя экономическая модель с высокой долей социальных обязательств – развитие лучших управленческих традиций Югры».

Опубликовано: 1 февраля 2017, 10:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов поделился первыми впечатлениями об отчёте Губернатора Югры Натали Комаровой о результатах деятельности Правительства округа за 2016 год.

«Доклад Губернатора – яркая декларация приверженности курса Правительства округа на постоянное повышение социальных гарантий перед югорчанами.

Главное, что должны услышать наши избиратели, – округ по-прежнему в лидерах среди регионов России по социальной направленности своей политики.

Доля социальных расходов в бюджете округа приближается к 65%. По этому показателю Югра опережает абсолютное большинство субъектов Федерации. Округ входит в число территорий с наименьшими показателями безработицы, а средний доход в бюджетной сфере выше, чем в среднем по стране. Очень характерный показатель – в национальном рейтинге по объёму предоставленных ипотечных кредитов на душу населения Югра занимает второе место в РФ. Я бы назвал это серьёзным показателем, своеобразном индексом уверенности в завтрашнем дне, люди связывают своё будущее и будущее своих детей с нашим северным краем.

Хочу обратить внимание на динамику запросов населения, которую озвучила Губернатор. Если несколько лет назад на повестке дня стояли такие вопросы, как нехватка мест в детских садах и жилищные условия, то сегодня люди озабочены комфортностью жизненной среды, всё выше требования к качеству быта, досуга, окружающей среды. Это огромный шаг вперёд.

Надо признать, что выбранная модель хозяйствования с высокой долей социальной ответственности и столь широким спектром гарантий для жителей округа – это развитие лучших управленческих традиций Югры. Наш округ всегда отличался особым вниманием к людям и их нуждам. Но я бы обратил внимание на то, что такие результаты в нынешних условиях не были бы возможны без эффективного менеджмента и организационной дисциплины. Одно дело – ставить высокие цели, другое – уметь выполнять обещания».

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , .


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