В ХМАО пьяный мужчина покатался на чужом «Лексусе»

Сотрудники полиции в Сургуте задержали подозреваемого в угоне.

Накануне в дежурную часть Сургута поступило сообщение от 23-летнего мужчины о том, что на улице Инженерная угнали автомобиль «Лексус» стоимостью порядка 800 тысяч рублей.

В результате был задержан 35-летний мужчина, который рассказал, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, ему захотелось покататься по городу на «Лексусе».

Сейчас подозреваемый помещен в центр содержания иностранных граждан и административно-задержанных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ, а именно, «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Теперь угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.