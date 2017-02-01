В ХМАО пьяный мужчина покатался на чужом «Лексусе»
Опубликовано: 1 февраля 2017, 10:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сотрудники полиции в Сургуте задержали подозреваемого в угоне.
Накануне в дежурную часть Сургута поступило сообщение от 23-летнего мужчины о том, что на улице Инженерная угнали автомобиль «Лексус» стоимостью порядка 800 тысяч рублей.
В результате был задержан 35-летний мужчина, который рассказал, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, ему захотелось покататься по городу на «Лексусе».
Сейчас подозреваемый помещен в центр содержания иностранных граждан и административно-задержанных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ, а именно, «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Теперь угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 1 февраля 2017, 11:18
По поручению главы региона Натальи Комаровой заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов сегодня проинспектирует ход строительства клинического перинатального центра на 315 коек, 165 посещений в смену в Сургуте, сообщает пресс-центр Правительства Югры. Корреспонденты «ЮграPRO» ранее уже сообщали ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 февраля 2017, 10:03
Депутаты Думы ХМАО одобрили поправки в окружной закон о компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Как «ЮграPRO» сообщало ранее — «Все началось в 2013 ... Читать полностью >>
Опубликовано 1 февраля 2017, 9:56
В Пыть-Яхе завершено расследование по уголовному делу о коррупции, главный бухгалтер управляющей компании предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве. Прокуратура готова к суду в отношении экс-главного бухгалтера управляющей компании ООО СП«Лифттехсервис». Она обвиняется по статье ... Читать полностью >>