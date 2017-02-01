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В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона

Опубликовано: 1 февраля 2017, 9:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) продолжает подготовку к одному из самых ожидаемых спортивных событий сезона – Югорскому лыжному марафону.

Любители лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля 2017 года, уже сейчас могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации. Для этого необходимо в главном меню последовательно выбрать разделы «Платежи», затем «Прочие» и «Югорский лыжный марафон». В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции – 5, 25, 50 км, на которую побежит участник. Далее вводятся паспортные данные и возраст спортсмена: от этого зависит размер стартового взноса.

В период со 24 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года (включительно):

50 км – 1 300 рублей
25 км – 700 рублей
5 км – 400 рублей

В период с 27 марта по 7 апреля 2017 года (включительно):
50 км – 1 900 рублей
25 км – 1 000 рублей
5 км – 500 рублей

8 апреля 2017 года (до времени начала марафона):
50 км – 2 500 рублей
25 км – 1 500 рублей
5 км – 1 000 рублей

Более подробно о предстоящих соревнованиях можно узнать из «Положения о проведении финального этапа Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг», а всю оперативную информацию об Югорском лыжном марафоне на сайте «Ugraski».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , .


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