Тройное ДТП в Югре, 2 человека госпитализированы
Опубликовано: 1 февраля 2017, 9:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут», водитель «Ниссана Мурано» выехал на «встречку» и сначала столкнулся с «КамАЗом», а затем с автомобилем «Опель». В результате аварии пострадали люди, в частности, в больницу доставили водителя «Ниссана» и пассажира «Опеля».
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь ДТП, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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