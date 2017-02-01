Тройное ДТП в Югре, 2 человека госпитализированы

Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут», водитель «Ниссана Мурано» выехал на «встречку» и сначала столкнулся с «КамАЗом», а затем с автомобилем «Опель». В результате аварии пострадали люди, в частности, в больницу доставили водителя «Ниссана» и пассажира «Опеля».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь ДТП, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.