Расскажи о несправедливости в Югре
Опубликовано: 1 февраля 2017, 17:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
Мы живем в такое время, когда несправедливость может коснуться каждого, в любой момент. А решить возникшую проблему получается не всегда. Так как нет времени, а иной раз человек просто не в компетенции разобраться в возникших перипетиях.
Нарушены ваши права, в вашей жизни наблюдается правоохранительный, прокурорский или судейский беспредел. Возможно вам известно о взятках в организации где вы трудитесь, либо вы наблюдали чиновничий произвол. К сожалению, не все могут обраться в правоохранительные ведомства по некоторым причинам.
Информационное агентство «ЮграPRO» живет по принципу «Не проходите мимо». На самом деле бороться с чужой бедой легче, чем с собственной. Поведайте нам о несправедливости в Югре, мы постараемся помочь: сделаем запросы в компетентные органы, зададим вопросы вышестоящим начальникам, чиновникам, депутатам, проведем журналистское расследование, а также обеспечим информационное сопровождение.
Ваши истории мы ждем на электронной почте info@ugrapro.ru
При необходимости обеспечиваем конфиденциальность и анонимность.
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Главное не перегнуть палку и четко отделять «мух от котлет».
Ну, а Ты явно чиновник. И уже испугался. Так это и есть цель работы редакции, чтобы «слуги народа» не обворовывали своих господ
лучше бы телефон контактный оставили, есть есть чем поделиться
Уважаемый читатель
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