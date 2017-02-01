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Комментарии:

Расскажи о несправедливости в Югре

Опубликовано: 1 февраля 2017, 17:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

Без названия

Мы живем в такое время, когда несправедливость может коснуться каждого, в любой момент. А решить возникшую проблему получается не всегда. Так как нет времени, а иной раз человек просто не в компетенции разобраться в возникших перипетиях.

Нарушены ваши права, в вашей жизни наблюдается правоохранительный, прокурорский или судейский беспредел. Возможно вам известно о взятках в организации где вы трудитесь, либо вы наблюдали чиновничий произвол. К сожалению, не все могут обраться в правоохранительные ведомства по некоторым причинам.

Информационное агентство «ЮграPRO» живет по принципу «Не проходите мимо». На самом деле бороться с чужой бедой легче, чем с собственной. Поведайте нам о несправедливости в Югре, мы постараемся помочь: сделаем запросы в компетентные органы, зададим вопросы вышестоящим начальникам, чиновникам, депутатам, проведем журналистское расследование, а также обеспечим информационное сопровождение.

Ваши истории мы ждем на электронной почте info@ugrapro.ru

При необходимости обеспечиваем конфиденциальность и анонимность.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. пенсионэр:
    1 февраля 2017 в 20:01

    рейтинг новости . оценка : * * * * * ( пять)

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  2. Денис:
    2 февраля 2017 в 10:17

    Главное не перегнуть палку и четко отделять «мух от котлет».

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    • Иван дурак:
      5 февраля 2017 в 06:55

      Ну, а Ты явно чиновник. И уже испугался. Так это и есть цель работы редакции, чтобы «слуги народа» не обворовывали своих господ

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  3. скромно:
    4 февраля 2017 в 12:46

    лучше бы телефон контактный оставили, есть есть чем поделиться

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    • Служба новостей "ЮграPRO":
      5 февраля 2017 в 06:46

      Уважаемый читатель
      «Скромно»! телефон Шеф — редактора можно посмотреть в разделе «Контакты»

      Ответить

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