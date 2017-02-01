Расскажи о несправедливости в Югре

Мы живем в такое время, когда несправедливость может коснуться каждого, в любой момент. А решить возникшую проблему получается не всегда. Так как нет времени, а иной раз человек просто не в компетенции разобраться в возникших перипетиях.

Нарушены ваши права, в вашей жизни наблюдается правоохранительный, прокурорский или судейский беспредел. Возможно вам известно о взятках в организации где вы трудитесь, либо вы наблюдали чиновничий произвол. К сожалению, не все могут обраться в правоохранительные ведомства по некоторым причинам.

Информационное агентство «ЮграPRO» живет по принципу «Не проходите мимо». На самом деле бороться с чужой бедой легче, чем с собственной. Поведайте нам о несправедливости в Югре, мы постараемся помочь: сделаем запросы в компетентные органы, зададим вопросы вышестоящим начальникам, чиновникам, депутатам, проведем журналистское расследование, а также обеспечим информационное сопровождение.

Ваши истории мы ждем на электронной почте info@ugrapro.ru

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