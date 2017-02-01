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ЛДПР требует признать недействительными результаты выборов депутатов Думы ХМАО

Опубликовано: 1 февраля 2017, 8:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

сысун

Суд автономного округа рассмотрит административный иск, инициированный региональным отделением Политической партии ЛДПР, об отмене результатов выборов депутатов Думы Югры шестого созыва.

Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР обратилось в суд с административным исковым заявлением об отмене Постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2016 года № 1302 «О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу» и Приложения к данному постановлению в части Нефтеюганской региональной группы № 7,в котором  требует признать результаты выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7 недействительными, — сообщается на сайте суда ХМАО.

16 января 2017 года вышеуказанное административное исковое заявление принято к производству, дата судебного заседания о рассмотрении заявления будет определена позднее, — говорится на сайте ведомства.

«Мы подали иск об отмене результатов выборов по Нефтеюганскому избирательному округу. После окончания выборов мы также подавали жалобы в Центральную избирательную комиссию, но прошло уже почти три месяца, а внятных ответов от них нет, поэтому, мы, чтобы не прошел срок давности, подали иск в суд. Наша партия по результатам выборов потеряла там один мандат. Заседание суда состоится в Ханты-Мансийске 7 февраля в 11:00», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Виктор Сысун, депутат Думы Югры 6-го созыва, руководитель регионального отделения ЛДПР.

Рубрики: Выборы, Нефтеюганский район, Общество, Политика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Салам:
    1 февраля 2017 в 10:31

    Отлично и правильно

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  2. Перо:
    1 февраля 2017 в 10:58

    Третий пошёл

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