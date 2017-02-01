ЛДПР требует признать недействительными результаты выборов депутатов Думы ХМАО

Суд автономного округа рассмотрит административный иск, инициированный региональным отделением Политической партии ЛДПР, об отмене результатов выборов депутатов Думы Югры шестого созыва.

Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР обратилось в суд с административным исковым заявлением об отмене Постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2016 года № 1302 «О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу» и Приложения к данному постановлению в части Нефтеюганской региональной группы № 7,в котором требует признать результаты выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7 недействительными, — сообщается на сайте суда ХМАО.

16 января 2017 года вышеуказанное административное исковое заявление принято к производству, дата судебного заседания о рассмотрении заявления будет определена позднее, — говорится на сайте ведомства.

«Мы подали иск об отмене результатов выборов по Нефтеюганскому избирательному округу. После окончания выборов мы также подавали жалобы в Центральную избирательную комиссию, но прошло уже почти три месяца, а внятных ответов от них нет, поэтому, мы, чтобы не прошел срок давности, подали иск в суд. Наша партия по результатам выборов потеряла там один мандат. Заседание суда состоится в Ханты-Мансийске 7 февраля в 11:00», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Виктор Сысун, депутат Думы Югры 6-го созыва, руководитель регионального отделения ЛДПР.