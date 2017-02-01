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Депутаты Югры воплотили в жизнь инициативу ЛДПР по компенсации родителям платы за посещение частных детсадов

Опубликовано: 1 февраля 2017, 10:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Депутаты Думы ХМАО одобрили поправки в окружной закон о компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее — «Все началось в 2013 году, когда руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Евгений Марков направил проект закона Ханты-Мансийского автономного округа «О ежемесячной денежной компенсации на воспитание детей дошкольного возраста» губернатору Югры Наталье Комаровой».

«Если раньше компенсация родительской платы касалась только государственных и муниципальных учреждений, то теперь распространяется на организации других форм собственности – частные коммерческие и некоммерческие. Но обязательный критерий – наличие лицензии на образовательную программу. На мой взгляд это очень серьёзное, социально значимое решение», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике, депутат Василий Филипенко.

Действующий закон наделяет органы местного самоуправления государственным полномочием по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Югры. Размер компенсации составляет на первого ребёнка – 20% размера внесённой родительской платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%. Средний размер родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях в автономном округе – 1 940 рублей.

Поправками в закон за Правительством автономного округа закрепляется право устанавливать критерии нуждаемости для предоставления компенсации. Методика установления данных критериев может быть утверждена только федеральными органами исполнительной власти в сфере социальной защиты населения. В настоящее время ведётся разработка этой методики, и выплата компенсации осуществляется в соответствии с действующим законом.

Также изменениями в закон определены контролирующие органы и порядок осуществления контроля за реализацией органами местного самоуправления полномочия по предоставлению компенсации части родительской платы.

Дополнен и перечень нарушений, влекущих прекращение полномочий по выплате компенсаций.

Рекомендации принять изменения в закон были даны Комитетом по социальной политике Думы. Входящие в его состав депутаты, предварительно рассмотрев законопроект, сошлись во мнении, что поправки вносятся в рамках действующего законодательства и не ухудшают, а напротив улучшают положение семей с детьми.

«Все родители становятся в равные условия не в зависимости от того, дверь какого детского сада, частного и муниципального, они открывают перед своим ребёнком», – добавил депутат Валерий Салахов.

Рубрики: Города, Общество, Политика. Метки: , , , , .


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  1. Перо:
    1 февраля 2017 в 11:19

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