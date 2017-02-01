Дело о коррупции! Бухгалтера управляющей компании в Югре сделали посредническим звеном в цепи взяток

В Пыть-Яхе завершено расследование по уголовному делу о коррупции, главный бухгалтер управляющей компании предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве.

Прокуратура готова к суду в отношении экс-главного бухгалтера управляющей компании ООО СП«Лифттехсервис». Она обвиняется по статье «посредничестве во взяточничестве, совершенное в значительном и крупном размерах».

Стоит сказать, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Стало известно, что обвиняемая с 2015 г. по 2016 г. по поручению учредителя управляющей компании выступала посредником в передаче денег от 40 до 180 тыс. рублей в качестве взяток начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства».

Эти деньги передавались за занижении размера стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии, предоставленных ООО СП «Лифттехсервис».

Уже сейчас уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры.