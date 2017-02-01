Дегтярев – человек слова! Фонд начал выделять средства пострадавшим детям в смертельном ДТП в ХМАО

Фонд «Созидание» Нефтеюганска начал первые выдачи собранных «миром» денежных средств, предназначенных пострадавшим детям в жутком ДТП в ХМАО 4 декабря 2016 года.

31 января прошло первое заседание рабочей группы, на котором принято решение о выделение средств трем пострадавшим в аварии. Одному деньги требуются на продолжение реабилитации. Еще двоим, чьи дети находятся в Москве на лечении, нужна помощь в оплате проживания и питания. Сбор средств продолжается.

В рабочую группу вошли представители общественных организаций города, спортивного сообщества, сотрудники МЧС, медики, депутаты. Сегодня же в состав рабочей группы единогласно включили руководителя управления социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Ольгу Загородникову.

На заседании было утверждено Положение о рабочей группе и Порядок распределения добровольных пожертвований, собранных «Благотворительным Фондом развития города Нефтеюганска «Созидание». Денежные средства будут выделяться пострадавшим и их родственникам на основании поданных заявлений после рассмотрения на рабочей группе. Протоколы заседаний будут размещать на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

Напомним, что информация о сборе средств была опубликована на официальном сайте Правительства Югры уже 6 декабря. А 7 декабря такая же информация появилась на официальном сайте администрации города Нефтеюганска.

Корреспонденты «ЮграPRO» в материале от 17.01.2016г сообщали о том, что в момент, когда в Фонд «Созидание» приходят деньги со всего округа на помощь пострадавшим в аварии, в некоммерческой организации «Созидание» вдруг куда-то пропадает действующий директор Сергей Шугаев. А на телефонные звонки фонда отвечает и.о. директора, некто Паталахов. Кстати, в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП за 10.01.2017 года все еще числился как руководитель Сергей Шугаев и это вызывало некоторые сомнения.

Но все стало на свои места после публикации «ЮграPRO» материала «Деньги из Фонда, определенного правительством Югры для сбора средств пострадавшим в ДТП, детям не достались». И что удивительно, в комментариях этого материала осуществлялась «обратная связь» заинтересованных граждан с Главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. И поверьте, многие вопросы, волновавшие югорчан, были сняты в ходе переписки с Сергеем Дегтяревым, который поступил как настоящий градоначальник.

Сергей Дегтярев свое слово сдержал: внесенные изменения в Устав зарегистрированы должным образом в Минюсте 24.01.2017г., директором фонда назначен Паталахов Дмитрий Александрович.

Сбор средств для пострадавших в результате аварии 4 декабря 2016 года продолжается. Все желающие оказать помощь могут перечислить средства на расчетный счет некоммерческой организации «Благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «СОЗИДАНИЕ», в назначении платежа указать: «Благотворительный взнос для пострадавших в ДТП 04.12.2016 г.

Так что теперь за свои пожертвования благотворители могут не беспокоится — они пойдут по назначению.