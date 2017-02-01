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Комментарии:

Дегтярев – человек слова! Фонд начал выделять средства пострадавшим детям в смертельном ДТП в ХМАО

Опубликовано: 1 февраля 2017, 14:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

мэр

Фонд «Созидание» Нефтеюганска начал первые выдачи собранных «миром» денежных средств, предназначенных пострадавшим детям в жутком ДТП в ХМАО 4 декабря 2016 года.

31 января прошло первое заседание рабочей группы, на котором принято решение о выделение средств трем пострадавшим в аварии. Одному деньги требуются на продолжение реабилитации. Еще двоим, чьи дети находятся в Москве на лечении, нужна помощь в оплате проживания и питания. Сбор средств продолжается.

В рабочую группу вошли представители общественных организаций города, спортивного сообщества, сотрудники МЧС, медики,  депутаты. Сегодня же в состав рабочей группы единогласно включили руководителя управления социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Ольгу Загородникову.

На заседании было утверждено Положение о рабочей группе и Порядок распределения добровольных пожертвований, собранных «Благотворительным Фондом развития города Нефтеюганска «Созидание». Денежные средства будут выделяться пострадавшим и их родственникам на основании поданных заявлений после рассмотрения на рабочей группе. Протоколы заседаний будут размещать на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

Напомним, что информация о сборе средств была опубликована на официальном сайте Правительства Югры уже 6 декабря. А 7 декабря такая же информация появилась на официальном сайте администрации города Нефтеюганска.

Корреспонденты «ЮграPRO» в материале от 17.01.2016г сообщали о том, что в момент, когда в Фонд «Созидание» приходят деньги со всего округа на помощь пострадавшим в аварии, в некоммерческой организации «Созидание» вдруг куда-то пропадает действующий директор Сергей Шугаев. А на телефонные звонки фонда отвечает и.о. директора, некто Паталахов. Кстати, в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП за 10.01.2017 года все еще числился как руководитель Сергей Шугаев и это вызывало некоторые сомнения.

Но все стало на свои места после публикации «ЮграPRO» материала «Деньги из Фонда, определенного правительством Югры для сбора средств пострадавшим в ДТП, детям не достались». И что удивительно, в комментариях этого материала осуществлялась «обратная связь» заинтересованных граждан с Главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. И поверьте, многие вопросы, волновавшие  югорчан, были сняты в ходе переписки с Сергеем Дегтяревым, который поступил как настоящий градоначальник.

переписка с дегтяревым

Сергей Дегтярев свое слово сдержал: внесенные изменения в Устав зарегистрированы должным образом в Минюсте 24.01.2017г., директором фонда назначен Паталахов Дмитрий Александрович.

выписка1

выписка 2

Сбор средств для пострадавших в результате аварии 4 декабря 2016 года продолжается. Все желающие оказать помощь могут перечислить средства на расчетный счет некоммерческой организации «Благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «СОЗИДАНИЕ», в назначении платежа указать: «Благотворительный взнос для пострадавших в ДТП 04.12.2016 г.

Так что теперь за свои пожертвования благотворители могут не беспокоится — они пойдут по назначению.

 

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Политика, Происшествия. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Алексей Ф. Савоськин:
    1 февраля 2017 в 23:33

    Странно как — то чиновники управляют НКО в виде Фонда. Это что, карманный Фонд все таки! Там есть учредители и прочие, это они должны решать, как и кому дать деньги! Почему чиновники залезли рукой в этот Фонд и по сути им управляют!?

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  2. Алексей Ф. Савоськин:
    1 февраля 2017 в 23:35

    Опубликуйте, кто учредители Фонда!

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  3. Для Савоськина:
    2 февраля 2017 в 12:51

    http://www.admugansk.ru/category/1421
    все написано в Уставе

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  4. Владимир Самойлов г. Нефтеюганск:
    2 февраля 2017 в 20:45

    Администрация города Нефтеюганска делает все чтобы помочь тем кто пострадал в ДТП под Ханты- Мансийском. И сомневаться в том что деньги собранные Фондом не дойдут по назначению просто не этично. Большое спасибо всем Нефтеюганцам кто не остался равнодушным к трагедии которая случилась с нашими детьми и тренерами!

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  5. Нефтеюганец:
    8 февраля 2017 в 18:06

    Поставил дегтярёв своего мальчишку на подхвате — димуниочём, так управлять легче денежными потоками. А фонд хитрый. много через него перекачали из юганскнефтегаза бывшие правители буровперепелица. Фондец с душком. И продолжает таким оставаться

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